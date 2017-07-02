بعد رفع سعر كروت الشحن.. جهاز الاتصالات يدرس خصم نسبة ضريبة القيمة المضافة

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قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في مصر، بالإعلان مؤخرًا عن قرار شركات المحمول الثلاثة والخاصة بخصم قيمة ضريبة 1% باعتبارها قيمة ضريبة القيمة المضافة على الكروت، بعد الزيادة الجديدة التي بدأ تنفيذها بداية من يوم أمس السبت، حيث من المقرر أن يتم خصم عدد من الدقائق المجانية الإضافية والتى كان يحصل عليها العملاء عن شحنها لكروت الشحن بأي فئة من شركات المحمول الثلاثة الموجودة بمصر من الكارت المدفوع مسبقا.

ورد أن عدد الدقائق التي من المقرر خصمها تمثل عشر قروش فقط، ولكن أعلن مصدر من داخل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه من المقرر أن يتم حسم هذا الأمر والإعلان عن القرار الأخير بشأنه خلال اليوم الاحد أو غدًا الاثنين.

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جدير بالذكر أن هناك اتفاق سابق قد ضم كلاً من الجهاز والشركات بشأن الزيادة المقررة في شهر يوليو الجاري وكانت تنص على أن الشركة من سوف تتحمل هذه الزيادة الجديدة، حيث تم توقيع هذا الاتفاق فى شهر سبتمبر الماضى، لكن بعض الشركات قد عانت من تحرير صرف الجنيه المصري وعدم ثبات الأسعار واشتكت من ارتفاع تكلفة التشغيل الحالية عليها وبناءًا عليه تم تغيير هذا الإتفاق.

من جهة اخرى، ورد أنه في حالة خصم العشر قروش المعلن عنها، فهي لا تمثل أكثر من دقيقة واحدة فقط من إجمالي ما يعطيه الكارت للعميل وسط الباقات والعروض الأخرى، وعلى سبيل المثال الكارت فئة الـ 10 جنيهات وسعره فى الأسواق المصرية حاليا 11 جنيها ، يقوم بإهداء العميل 40 قرشا باعتبارهم دقائق مجانية، ولو تقرر خصم الـ 10 قروش سوف يهدي الكارت العميل 30 قرشا فقط، ولن يتم رفع سعر كروت الشحن.