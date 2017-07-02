التعريفة الجديدة للتاكسي الأبيض بعد رفع أسعار الوقود في القاهرة.. تعرف عليها

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اعلن السيد سكرتير عام محافظة القاهرة، اللواء محمد الشيخ، أنه قد قام السيد محافظ القاهرة بإعتماد التعريفة الجديدة الخاصة بالتاكسي الأبيض في محافظة القاهرة وذلك بعد زيادة أسعار الوقود بداية من يوم أمس.

أكد سكرتير عام محافظة القاهرة، أن الزيادة الجديدة في التعريفة الجديدة للتاكسي الأبيض تم رفعها بنسبة 15 %، حيث ورد أنه سوف يكون فتحة العداد حاليًا حوالي 5 جنيهات وذلك مقارنة بسعر من قبل والذي كان بـ 4، كما ورد أنه من المقرر أن يكون سعر الكيلو 2 جنيه بعد أن كان سعره قبل الزيادة 175 قرشا.

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جدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري قد أصدر قراره بشأن رفع أسعار عدد من السلع والمنتجات بالأسواق المصرية في إطار خطة الحكومة لتطوير الاقتصاد المصري يوم الخميس الماضي، وقد شملت هذه الارتفاعات أسعار المنتجات البترولية بالإضافة إلى أسعار الغاز الطبيعى.

كما تضمنت سلسلة الزيادات الجديدة قائمة الوقود بأنواعها بالإضافة إلى المحروقات التي جرى تحريك أسعارها، والتي من أهمها السولار والبنزين والبوتاجاز، وقد تم بدء العمل بهذا القرار منذ يوم أمس السبت.

أصبح حاليًا سعر لتر البنزين 80 بعد الزيادة الجديدة 3.65 جنيه، بعدما كان سعره 235 قرشا، بينما بلغ سعر لتر 92 سعره 5 جنيهات بعدما كان سعره 350 قرشا، كما شهد سعر بيع السولار بالأسواق المصرية زيادة جديدة، حيث تم تحريكه من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، كما رفع سعر البوتاجاز بعد الزيادة من 15 إلى 30 جنيها بالنسبة إلى سعر الأسطوانة الواحدة.