إرتفاع جنوني فى أسعار السيراميك والأسمنت والجبس.. تعرف علي الاسعار بعد الزيادة

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جاء قرار الحكومة المصرية برفع أسعار بعد السلع الضرورية بالأسواق المصرية عال أساسي لرفع أسعار العديد من المنتجات الأخرى، وقد تم بدء العمل بالأسعار الجديدة بداية من يوم السبت الماضي، حيث بدأت عملية ارتفاع الأسعار برفع سعر المنتجات البترولية والغاز الوقود، مما أثار غضب أعداد كبيرة من المواطنين.

ترتب علي رفع أسعار هذه السلع عدد من الآثار السلبية الأخرى، كارتفاع أسعار باقي السلع الهام والضرورية بالاسواق المصرية بالإضافة إلى المنتجات الأساسية بالأسواق، ومن ضمن هذه المنتجات ارتفعت أسعار مواد البناء والتي على رأسها الاسمنت والجبس التي جاء ارتفاعها على غرار قرار الحكومة الأخير برفع الأسعار، وأصبحت الأسعار الجديدة كالآتي:

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ارتفع سعر طن الأسمنت من 720 جنيه إلى 820 جنيه

ارتفع سعر شيكارة الجبس: 25 جنيهاً

ارتفع سعر شيكارة الاسمنت الأبيض من 90 جنيه إلى 105 جنيه

بالنسبة إلى أسعار السيراميك بعد الزيادة الجديدة، ارتفع سعر متر سيراميكا كليوباترا بعد الزيادة الجديدة بنسبة 100%، حيث نستعرض معكم الآن سعر متر سيراميكا كليوباترا في الأسواق المصرية قبل الزيادة وكانت كالتالي:

الفرز الأول: بلغ سعره قبل الزيادة 87.5، بينما بلغ سعره الآن 175 جنيه.

الفرز الثاني: بلغ سعره قبل الزيادة 75، بينما بلغ سعره الآن 150 جنيه.

الفرز الثالث: بلغ سعره قبل الزيادة 35، بينما بلغ سعره الآن 70 جنيه.

بينما ارتفع سعر متر سيراميك الفراعنة حوالي 20 جنيه على كل أصنافه، حيث بلغ سعر الفرز الأول منه قبل الزيادة 60 جنيه، بينما بلغ سعره الآن 80 جنيه، بينما وصل سعر الفرز الثاني قبل الزيادة 40 جنيه، بينما بلغ سعره الآن 60 جنيه.

وعن سيراميكا اراسمكو، تأثر ايضًا سعره بالقرارات الجديدة، حيث بلغ سعر الفرز الأول منه قبل الزيادة 55 جنيه، بينما بلغ سعره الآن 65 جنيه، أما عن الفرز الثاني بلغ سعره قبل الزيادة 52 جنيه، بينما بلغ سعره الآن 62 جنيه، أما عن الفرز الثالث فقد بلغ سعره قبل الزيادة 33 جنيه، بينما بلغ سعره الآن 43 جنيه.