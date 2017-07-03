التموين تصرف 20% من السلع المدعمة للبقالين عن شهر يوليو الجاري

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تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي القاضي بزيادة الدعم المخصص لأصحاب بطاقات السلع التموينية ليكون نصيب الفرد فيها من 21 جنيه، إلى 50 جنيه، فتم صرف 20% من السلع التموينية المدعمة إلى بقالين التموين في أول يومين عن شهر يوليو لصرفها لمستحقيها من أصحاب البطاقات التموينية في مختلف محافظات الجمهورية من خلال شركتي الجملة المصرية والعامة، حيث تم إعلان الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن هذا.

كما صرح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اللواء الدكتور علاء الدين فهمي بقوله: “السلع المتوفرة لأصحاب البطاقات التموينية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي”، وأكد أن صرف السلع التموينية خصوصا السلع الأساسية مثل المكرونة، والزيت، والسكر، والأرز يتم بانتظام بقالين التموين في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن إنتاج السكر المحلي المنتج من قصب السكر يصل إنتاجها إلى حوالي مليون طن، إلى جانب الإنتاج المحلي من السكر المصنع من البنجر مما يساعد على توفير السكر بوفرة في الأسواق الاستهلاكية سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو لأصحاب البطاقات التموينية.

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كما أشار علاء الدين فهمي، أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قد أصدر قرارا بتوفير السلع الغذائية في منافذ المجمعات الاستهلاكية حيث يتم طرح الدواجن فيها بسعر الكيلو 31 جنيه، واللحوم الطازجة بسعر الكيلو 80 جنيه، بالإضافة إلى طرح اللحوم والأسماك المجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأقل من سعر الأسواق الأخرى.

وأعلن رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة وهي واحدة من شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية جمال الشرقاوي: تم صرف 20% من السلع التموينية المدعمة في أول يومين من شهر يوليو الجاري لتوفير السلع تمهيدا لصرفها لمستحقيها، لتصل قيمتها في محافظات الوجه البحري 500 مليون جنيه، وكما يتم صرف الشركة المصرية لتجارة الجملة مقررات السلع التموينية لمحافظات الوجه القبلي لصرفها لمستحقيها.

وقامت الشركة المصرية لتسويق الأسماك بزيادة طرح كميات من الأسماك لتصل نسبة الزيادة إلى 20% بما يعادل 300 طن أسماك منافذ بيع الشركة بمحافظتي القاهرة والجيزة.