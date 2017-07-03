تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري لتعاملات اليوم الاثنين

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استمر الدولار الأمريكي بالتراجع في تعاملات اليوم الاثنين الموافق الثالث من يوليو لعام 2017 ، كما انه انخفض في التعاملات داخل البنوك المصرية و التي يبلغ عددها داخل الجمهورية ثمانية و ثلاثون بنكا، ليتم التعامل به في بنك مصر بسعر 17.87 جنيها و هذا لسعر شراء الدولار و 17.95جنيها و هذا سعر بيع الدولار .

كما أنه سجل في تعاملات اليوم داخل البنك الأهلي المصري بسعر 17.86 جنيها و هذا سعر شراء الدولار و 17.96 جنيها و هذا لسعر بيع الدولار ، بينما سجل في تعاملات اليوم داخل بنك القاهرة بسعر 17.86 جنيها و هذا سعر شراء الدولار و 17.96 جنيها و هذا لسعر بيع الدولار.

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بينما سجل في تعاملات اليوم داخل البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 17.95جنيها و هذا لسعر شراء الدولار و 18.05 جنيها و هذا لسعر بيع الدولار ، بينما سجل في تعاملات اليوم داخل مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 17.9200 جنيها و هذا لسعر شراء الدولار و 18.0200 جنيها و هذا لسعر بيع الدولار، بينما سجل في تعاملات اليوم داخل بنك البركة الإسلامي بسعر 17.9جنيها و هذا لسعر شراء الدولار و 18.05 جنيها و هذا لسعر بيع الدولار ، بينما سجل في تعاملات اليوم داخل بنك الإسكندرية بسعر 17.900 جنيها و هذا لسعر شراء الدولار و 18 جنيها و هذا لسعر بيع الدولار .

و الجدير بالذكر أن هذا التراجع لسعر الدولار أمام الجنيه يعتبر الأول منذ شهرين و هذا يعتبر أول الطريق المتوقع في استرداد العملة المحلية قيمتها أمام الدولار ، كما أن البنك المركزي قد قرر منذ شهر فبراير الماضي لهذا العام تعويم الجنيه المصري و ترك الحرية من أجل تسعير الدولار للبنوك المصرية مما ساهم في تدفق المعاملات البنكية.

و قد صرح نائب رئيس بنك مصر عاكف المغربي بان هناك الكثير من المؤشرات التي تدل على انخفاض سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة ، و جاء هذا بعد أن قام البنك المركزي بمساندة المنتجات المحلية، والخاصة بتمويل المشاريع بفوائد بسيطة، كما صرح بان هناك تحسن كبير في التعاملات والتدفقات المالية، ولا يوجد لديه أي كشوفات لطلبات العملة الأجنبية و انه سيقوم بإرضاء كل العملاء لاحتياجهم من العملة الخضراء.