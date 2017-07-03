رغم ارتفاع الأسعار.. الحكومة تؤكد على زيادة دخل الأسرة 500 جنيه في الفترة القادمة

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ورد في التقرير الصادر اليوم الإثنين، عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذي يتبع رئاسة مجلس الوزراء المصرية، إنه بخصوص القرارات الاخيرة التي قد أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، والتي تخص برنامج الحماية الاجتماعية المقرر في الفترة المقبلة، أكد أنه سوف يرتفع دخل الأسرة المصرية، بشكل كبير.

جاء في التصريحات المعلنة أنه سوف تتراوح الزيادة المقررة على دخل الأسرة من 300 إلى 500 جنيه لكل شهر، وقد جاء في تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فيما يخص استفسارات العديد من المواطنين المصريين، حول ماهية العلاقة التي تجمع حزمة قرارات السيد رئيس الجمهورية والخاصة بالحماية الاجتماعية مع القرارات الصادرة بشأن رفع الأسعار بالأسواق المصرية.

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أضاف التقرير أن قرار خفض دعم المحروقات الذي قد صدر مؤخرًا يعد له تأثير سلبي أقل من المتوقع بالنسبة لدخل الأسرة المصرية طبقًا لعدد من الدراسات الميدانية، كما أكد التقرير على أن حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها قد غطت بشكل كبير على الآثار العديدة المتوقعة سواء المباشرة منها وغير المباشرة والتي قد جاء منها زيادة أسعار المحروقات بالأسواق بداية من يوم السبت الماضي.

وقد أشار تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أنه من المقرر أن يكون هناك صافي زيادة في الفترة المقبلة على دخل الأسرة المصرية والتي تعتبر الأولى بالرعاية، وذلك بعد أن تم فرض قرار الزيادة في أسعار المحروقات والبترول وتطبيقها بشكل رسمي على الأسعار، والتي قد يترتب عليها رفع أسعار عدد من السلع والمنتجات بنسبة 10% من أسعارها قبل الزيادة.