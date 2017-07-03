البنك الأهلى يكشف عن أسباب تراجع سعر الدولار بالبنوك المصرية.. تعرف علي أسباب تراجع الدولار بالبنوك

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أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنية المصري بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي أسعار المحروقات ، حيث أعلن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، السيد هشام عكاشة، عن أهم الأسباب الرئيسية التي تسببت في تراجع سعر الدولار الأمريكي في تعاملاته المصرفية أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، حيث انخفض سعر تعاملاته بحوالي 9 قروش مقارنة بـ تعاملاته يوم أمس.

يتمثل الإنخفاض في سعر الدولار الأمريكي في عدد من الأسباب الإقتصادية الهامة، والتي ظهرت فى إطار تنفيذ عدد من العمليات المصرفية الخاصة بـ تحويلات المصريين لبعض الودائع من الخارج عن حساباتهم الخاصة بالبنك الأهلى وذلك على مدار الـ48 ساعة الماضية، والتي جاءت بعد انتهاء البنك من إجازة عيد الفطر المبارك الماضية.

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من جهة أخرى، أكد السيد هشام عكاشة، في تصريحاته على أن زيادة حصيلة العملات الأجنبية في تلك الفترة من عملاء البنك الأهلى المصرى، يعد أحد أسباب خفض سعر الدولار، وذلك إلى جانب شراء البنك الأهلى المصرى في نفس المدة بعض فوائض العملات الأجنبية التي قد ظهرت في تعاملات البنوك المصرية الأخرى، في عملية مصرفية معروفة بإسم “الإنتربنك”، حيث يتم التعامل فيها كسوق داخلي بين البنوك.

كما أكد السيد رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحاته الخاصة بخفض سعر الدولار بالبنوك، إن حصيلة التنازلات التي وقعت في مصرفه عن العملات الأجنبية والتي قد قام بها عدد كبير من عملاء البنك الأهلى، والتي دخل من ضمنها تحويلات المصريين العاملين بالخارج ، قد إرتفعت بشكل غير مسبوق منذ صدور قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف العملات، حيث بلغت أكثر من 9.5 مليار دولار أمريكي حتى الآن.

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جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد أصدر قراره الخاص بتعويم سعر صرف الجنية المصري يوم الخميس الموافق 3 من نوفمبر 2016، حيث سمح البنك المركزي لجميع البنوك الموجودة على الأراضي المصرية بأن تكون مسؤولة عن اتخاذ قرارها بشأن تسعير سعر صرف العملات وفقًا لآليات العرض والطلب، بالإضافة إلى أنه قد ترك حرية التداول في البنوك العاملة بالنقد الأجنبي إلى التعامل بواسطة آلية الإنتربنك الدولارى المعروف والبنوك المصرفية.