تعرف على أهم أسباب إنخفاض سعر الدولار الامريكي بالبنوك المصرية

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أسباب إنخفاض سعر الدولار، أوضحت المسؤولة ببنك الإمارات دبي الوطني / مصر المصرفية، “سهر الدماطي”، أهم أسباب تراجع سعر صرف الدولار الامريكى، إلى ارتفاع معدل حجم التدفقات النقدية حتى بلغت حوالى ٥٤ مليار دولار أمريكي فى آخر شهر يونيو السابق.

أسباب انخفاض سعر الدولار الامريكي بالبنوك المصرية

صرحت “سهر الدماطي”، أن أسباب انخفاض سعر الدولار فى مصر يرجع إلى زيادة رغبة المستثمرين الأجانب فى إجراء عمليات الاكتتاب فى السندات الدولية حتى وصلت إلى ٩.٨ مليارات دولار، علاوة على ذلك ذكرت مسؤولة ببنك الإمارات دبي الوطني/ مصر المصرفية، أن إجراءات اكتتاب المستثمرين وصلت بالأمس إلى حوالى ٤٧٠ مليون دولار أمريكي بنسبة بلغت ٥٠% من إجمالي عمليات الاكتتاب.

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كما أشارت إلى أن الفترة الحالية وبالأخص منذ حلول شهر رمضان المعظم، وايضا فترة الأعياد هى الفترة التى يزيد فيها رجوع المواطنين المصريين الذين يعملون خارج البلد ، للاستمتاع بقضاء أوقات الإجازات مع أهاليهم، وهو ما يؤدي إلى إنفاق الكثير من الدولارات الأمريكية، مما ينتج عنه زيادة من حجم السيولة النقدية و الرواج بالأسواق المصرية.

أكدت “سهر الدماطي”، أن واحد من أهم أسباب انخفاض سعر الدولار فى مصر هو اتخاذ البنك المركزي قرار إصدار إلغاء قيود الإيداع والسحب على عملة الدولار بالخارج، مما أدى إلى تقوية الثقة لدى السوق، وبالتالى انخفاض سعر الدولار الامريكى.

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ذكرت مسؤولة ببنك الإمارات دبي الوطني / مصر المصرفية، في بيان خاصة لها لإحدى الصحف اليومية، أنه من المؤكد أيضا رؤية نتائج فى الاستثمارات، وتحسن كبير وملحوظ فى أسعار صرف العملات، وجدير بالذكر أن سعر الدولار قد انخفض خلال تعاملات، يوم الاثنين، حتى سجل سعر ١٧.٩٧ جنيه.