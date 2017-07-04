رئيس شركة الحديد والصلب الجديد يواجه 3 أزمات أهمها تشغيل فرن 4

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أعلنت مصادر مسؤولة بقطاع الأعمال العام، أن الرئيس الجديد لمجلس إدارة شركة الحديد والصلب، اللواء مهندس “خالد الأنصاري”، يواجه 3 أزمات فى شركة من أهم هذه الأزمات تشغيل فرن 4.

أكدت نفس المصادر فى تصريح خاص، لإحدى الصحف اليومية، أن السبب الرئيسي وراء تقديم رئيس الشركة السابق، المهندس “محمد سعد نجيدة”، استقالته ترجع إلى وجود الأزمات الثلاثة.

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مشيرة الى أن رئيس الشركة الجديد اللواء مهندس “خالد الأنصاري”، يضع أمر تشغيل فرن 4 بأقصى سرعة، من الإضافات المهمة لتوفير فحم الكوك حتى يستطيع تشغيل هذا الفرن، ورفع معدل إنتاج فرن 3، بالإضافة إلى عودة الأسواق التصديرية مرة أخرى، بعد ما فقدتها الشركة الفترات السابقة، مما نتج عنه انخفاض نسبة السيولة من الدولار.

تنبأت المصادر المسؤولة بقطاع الأعمال العام، باستفادة رئيس الشركة الجديد اللواء مهندس “خالد الأنصاري”، من رئاسته الفترة السابقة لشركة النصر لصناعة الكوك، وهذا فى خلق تعاون مشترك بين الشركتين لشراء وتوفير، فحم الكوك للشركتين على حد سواء لإنهاء هذه الأزمة التي تواجهها الشركتين من عدم توافر فحم الكوك .

من ناحية أخرى، أعرب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، المهندس “خالد الفقى”، عن سروره بتنصيب اللواء “خالد الأنصاري” رئيسا لشركة الحديد والصلب، نظرا لما حققه من إنجازات فعلية وملموسة فى شركة النصر لصناعة الكوك، وانقاذه لكيان الشركة من جنى الخسائر، متمنيا له التوفيق وتحقيق الشركة نجاحات عظيمة فى عهده.