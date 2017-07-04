تعرف على نسبة ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بعد قرار تحريك الأسعار

Advertisements

صرح رئيس غرفة الصناعات الهندسية، محمد المهندس، على أنه ستقوم الشركات و المصانع الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية المتواجدين من ضمن أعضاء الغرفة برفع سعر الأجهزة بنسبة 10% و هذا نتيجة لقرار ارتفاع سعر البنزين، و قد أوضح رئيس الغرفة أن الشركات و المصانع الصناعية تعاني بصورة كبيرة بسبب الارتفاع في تكاليف التصنيع و ارتفاع أسعار المواد الخام والعمالة و هذا قبل إصدار قرار ارتفاع سعر البنزين .

الجدير بالذكر أن الشركات قد قامت بالعمل على تثبيت أسعار الأجهزة خلال الست شهور الماضية، و هذا لحفاظها على نسبة المبيعات وعدم انخفاضها ، لكن بسبب الزيادة التي فرضت سيكون هناك عبء إضافي على الشركات بسبب ارتفاع تكاليف التصنيع والنقل ، كما أن هناك زيادة في بعض الشركات للعمالة و ذلك نظرا لارتفاع الأسعار والتضخم.

Advertisements

كما قام رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بالتأكيد على انه من الصعب أن تقوم الشركات بتثبيت الأسعار الحالية، حيث أن هناك ارتفاع في التكاليف مع الزيادات المتواجدة لسعر البنزين و أيضا تختلف هذه النسب من قطاع صناعي إلى قطاع آخر وتتفاوت الزيادات في سعر الأجهزة .

وشهدت الأجهزة الكهربائية خلال نهاية عام 2016 و بداية عام 2017 و بالخصوص شهري ديسمبر ويناير ارتفاع في أسعار الأجهزة وكان ذلك نتيجة لتحرير سعر الصرف ، كما قامت الشركات الخاصة بالأجهزة المنزلية برفع السعر الذي قدر بحوالي 25% إلى 30% باختلاف كل جهاز و اختلاف الشركات.

و قد أكد محمد المهندس على أن القطاع الخاص بتصنيع الأجهزة الكهربائية قد شاهد رواجا كبيرا أواخر عام 2014 نتيجة تقييد الواردات للسلع المصنع محليا، كما أكد المهندس في تصريحاته على أن هناك الكثير من الفرص المنتظرة لقطاع صناعة الأجهزة خلال الفترة المقبلة.