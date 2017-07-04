البترول تكشف عن أسباب تعطيل منظومة كارت البنزين الذكى

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كشف نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، المحاسب خالد عثمان، عن أسباب تأخر تنفيذ تطبيق المرحلة الثالثة المقررة على منظومة كروت البنزين الذكية، حيث أكد في تصريحاته على أن وزارة البترول تستطيع أن تبدأ في تنفيذ هذا القرار فى أى وقت، ولكن من جهة أخرى، هناك بعض الأسباب وراء هذا التأخير.

أشار نائب رئيس هيئة البترول، في تصريحاته إلى أن كلاً من مراكب الصيد و مركبات التوك توك بالإضافة إلى الحيازات الزراعية الموجودة في مصر مازالت تعاني حتى الآن من بعض المشكلات الهامة، والتي أثرت على تنفيذ المنظومة وأدت إلى تأخر تطبيقها بالإضافة إلى أنه لم يتم الانتهاء من إدراجها كافة المعلومات المطلوبة بالكامل بالقوائم الخاصة بالمنظومة حتي الآن.

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أضاف السيد المحاسب خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول والتجارة الداخلية، أنه لكي تتمكن الوزارة من تحقيق قيمة مضافة جديدة عن طريق تطبيق منظومة الكارت الذكى والخاصة بالمرحلة الثالثة من المشروع يجب ادراج جميع البيانات الخاصة بجميع الآلات والمركبات في مصر والتي تعمل في الوقت الحالي عن طريق استخدام الوقود ضمن هذه المنظومة، حتى تتمكن الوزارة من عمل حصر فعلى وحقيقى للأفراد المستفيدين من الكميات المعروضة من الوقود.

كما أن الكارت الذكى يعد من الأساسيات في هذه المنظومة، حيث ورد أنه ليس منوطا من استخدامه تحديد كميات وقود للمستهلكين لهذه الآلات والمركبات، ولكنه سوف يضمن إتمام عملية المراقبة الإلكترونية في الوقت الراهن، كما يكشف عن الأفراد الذين قد قاموا فعليا بالحصول على الوقود وبالتالي الانتهاء من عمليات تهريبه.