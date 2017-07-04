المصرف المتحد: طرح مجموعة من الأوعية الاستثمارية والادخارية بعوائد تنافسية وفترات زمنية مختلفة

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استجاب المصرف المتحد لقرارات البنك المركزي المصري، حيث قرر اليوم الثلاثاء المصرف المتحد طرح عدد من الأوعية الاستثمارية والادخارية بعوائد تنافسية وفترات زمنية متفاوتة بالعملات الأجنبية، بالجنيه المصري لتلبية احتياجات المواطنين.

طرح المصرف المتحد عوائد مدفوعة مقدماً بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري، حيث أصبح يمكن للعميل صرف قيمة العائد من الوديعة بنفس عملة الوديعة مقدماً، وبالتحديد من اليوم الثاني من ربط الوديعة مدتها حيث تتراوح مدة الوديعة من ثلاثة أشهر إلى سنة كاملة، أما بالنسبة للوديعة التي تكون بالدولار الأمريكي أو الوديعة التي تكون بالجنيه المصري وتصل مدتها إلى ثمانية عشر شهرا.

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كما تم إصدار وعاء ادخاري في المصرف المتحد تحت اسم الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير، بحيث تكون مدة الشهادة ثلاث سنين تفعل من اليوم الثاني لشرائها وتصل عوائدها إلى 16% وفقا لسعر عائد الكوريدور المعلن من قبل البنك المركزي المصري.

كما رفع المصرف المتحد سعر عائد الأوعية الادخاري الحالية به تنافس السوق، وتعمل على تلبية احتياجات العملاء، لتوفير هذه الخدمة من خلال 51 فرع للمصرف المتحد بجميع محافظات مصر.

وعلق رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أشرف القاضي: أن الأوعية الاستثمارية والادخارية الجديدة التي تم طرحها، تتم في إطار استجابة المصرف المتحد لقرارات البنك المركزي المصري العاملة على وجود حل سريع لسحب السيولة بالسوق وتشجيع الادخار، وتجعل الأفراد يميلون إلى ترشيد الاستهلاك والادخار ليؤدي كل هذا في النهاية إلى تقليل العبء الواقع على كاهل المواطن المصري، وتقليل مشكلة التضخم الاقتصادي.

وأضاف أشرف القاضي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة المصرية في الفترة الحالية يعمل على رفع النمو الاقتصادي، ليجعل مصر على قمة الدول المتقدمة وفق لما تشير إليه المؤشرات لرؤية عام 2030، مع مراعاة الطبقات الفقيرة من خلال ضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأشد احتياجاً.

وأوضح أشرف القاضي أن هناك بعض من الإجراءات الضرورية بل أصبحت حتمية في الفترة الحالية ويأتي على رأسها عملية الترشيد سواء على مستوى الأفراد، أو على مستوى الإنفاق الحكومي، فهذا أمر لا يحتمل التأجيل أو النقاش.