منتجى الدواجن يتوقعون حالة من الاستقرار فى أسعار الدواجن الفترة القادمة

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تنبأ رئيس اتحاد منتجي الدواجن، الدكتور “نبيل درويش”، أن تتعرض أسعار الدواجن لحالة من الاستقرار فى الفترة القادمة، وعدم الرجوع مرة أخرى، إلى موجة الارتفاع الهائل والمفاجئ فى الأسعار.

كما أكد الدكتور “نبيل درويش”، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، على أهمية إمساك الجهات الرقابية بايدى من حديد، على الأسعار التي يفرضها التجار على السادة المواطنين، وتشديد الدور الرقابي على الأسواق، للتأكد من عدم تلاعب تجار التجزئة فى الاسعار، والبيع بأسعار غير مماثلة للحقيقة، وفتح عدد من المنافذ الجديدة لخدمة المواطنين.

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صرح رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في بيان صحفي له ، اليوم الثلاثاء، عن ما تتعرض له أسعار الدواجن من انخفاض قائلا: “إن هناك انخفاضاً حالياً في أسعار الدواجن بالأسواق، رغم أنه ليس السعر الحقيقي للبيع”.

كما أشار إلى أسباب هذا الانخفاض فقال: “أن الانخفاض الحالي بسبب تراجع إقبال المواطنين على شراء الدواجن، نتيجة التشبع بعد انتهاء شهر رمضان الذي ارتفعت فيه الأسعار بصورة كبيرة”، مؤكدا أن الوسطاء بين كل من المستهلكين والمزارع السبب وراء هذا الارتفاع فى أسعار الدواجن فى الفترة السابقة.

أندهش الدكتور “نبيل درويش”، بشدة من زيادة أسعار الدواجن في عدد من الأسواق، على الرغم من أن أسعار الدواجن في المزارع قد انخفضت، حتى وصل سعر بيع كيلو في المزارع حوالى 24 جنيهاً، ومع ذلك فان سعر الكيلو من الدواجن وصل إلى 32 في الأسواق.