محافظ كفرالشيخ يُجري تعديل على أسعار أسطوانات الغاز بموجب إصدار قرار

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أصدر محافظ كفرالشيخ، اللواء “السيد نصر”، قرار رقم”12174” لعام 2017، بإجراء تعديل على أسعار أسطوانات الغاز “التجاري/ المنزلي”، نظرا للقرار الذي اتخذته الدولة مؤخرًا، برفع أسعار الوقود، متضمنة توصيل أسطوانات الغاز إلى المنازل.

شمل قرار رقم”12174″ لعام 2017، كل الجوانب التي تتعلق باسطوانات الغاز ” المنزلي/ التجاري”،من حيث تحديد سعر أسطوانة الغاز للمنازل والتى تزن 12.5 كجم، سعر بيع الاسطوانة فى المستودع وصل 30 جنيه، بينما وصل سعر بيع الاسطوانة على مسافة 2كم من المستودع إلى 32 جنيها.

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كما بلغ سعر بيع الأسطوانة المخصصة للأغراض المنزلية، وتوصيل الاسطوانة لمسافة أكثر من 2كم وأبعد مسافة إلى 35 جنيهًا، وهذه التكلفة شاملة سعر أسطوانة الغاز للغرض المنزلي بالإضافة إلى أجرة توصيل اسطوانة الغاز الى المنازل.

تضمن أيضا القرار رقم”12174″ لعام 2017، على تحديد سعر أسطوانة الغاز للأغراض التجارية والتى تزن 25 كجم، حيث حدد سعر بيع الأسطوانة لغرض التجارة فى المستودع إلى 60 جنيها، ووصل سعر بيع اسطوانة الغاز للأغراض التجارية على مسافة 2كم من المستودع الى 65 جنيه.

تم تحديد سعر بيع اسطوانة الغاز للأغراض التجارية لمسافة أكثر من 2كم وتزيد عن ذلك إلى سعر 70 جنيهًا لأسطوانة الغاز للأغراض التجارية والسعر شامل اجرة التوصيل الى المكان المحدد.

جاء هذا القرار فى مصلحة السادة المواطنين، للتغلب على جشع التجار، والحد من التلاعب بأسعار الاسطوانات سواء كانت للأغراض المنزلية أو التجارية.