أسعار الذهب اليوم الاربعاء 5/7/2017 في الصاغة المصرية

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نقدم لزوار موقعنا الكرام والمتابعين أسعار الذهب إليكم سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر يوليو لعام 2017، فقد شهد سعر المعدن الأصفر انخفاض في الآونة الأخيرة ، حيث أن السعر مرتبط بأسعار الأوقية العالمية ، كما أن سعر الذهب مرتبط ارتباط طردي بسعر الدولار .

و بالرغم من أن هناك انخفاض لسعر الذهب مقارنة بأوقات سابقة في هذا العام ألا أن الصاغة تعاني من كساد في التداول للشراء والبيع على مستوى المحافظات ، و لكنه يشهد انتعاشا في الأوقات التي تتميز بوجود أفراح، لقد بات حالة الشراء للذهب في كساد حيث أن سعر الجرام أصبح أكثر من 500 جنيها لعيار 21 فهذا ليس في متناول المواطن محدودي الدخل .

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و في ظل هبوط سعر الدولار الذي شاهدته البنوك المصرية خلال اليومين الماضيين ، فقد تأثر سعر الذهب حيث انخفض سعر الجرام إلى ما يقرب من التسعة جنيها ليسجل الذهب عيار 21 في تعاملات الأمس 206 جنيها ، و قد استقر سعر الذهب في تداولات هذا الصبح على أسعار أمس بالرغم من وجود ارتفاع في سعر الأوقية العالمية ليسجل 1229 دولار.

سعر تتداول جرام الذهب اليوم الأربعاء في الصاغة المصرية على النحو التالي: فان سعر جرام الذهب عيار 24 لتداول اليوم سجل 705 جنيهات، بينما و صل سعر جرام الذهب عيار 22 لتداول اليوم 642 جنيها ، بينما و صل سعر جرام الذهب عيار 21 لتداول اليوم 618 جنيها ، بينما و صل سعر جرام الذهب عيار 18 لتداول اليوم 528 جنيها ، بينما و صل سعر جرام الذهب عيار 14 لتداول اليوم 412 جنيها، بينما و صل سعر جرام الذهب عيار 12 لتداول اليوم 355 جنيها.

و الجدير بالذكر أنه قد انخفض سعر الذهب تعاملات الأمس ليصل سعر عيار 21 إلى 218 جنيها و هذا يعتبر أول انخفاض لها منذ شهرين تقريبا .