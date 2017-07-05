سعر الدولار اليوم الأربعاء 5/7/2017.. توقعات بانخفاض العملة الخضراء خلال الأيام المقبلة

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شهد سعر الدولار انخفاض بمقدار خمسة قروش لتعاملات يوم الإثنين الماضي، بعد أن استمر في حالة من الاستقرار عند سعر 18 جنيها منذ تحرير سعر الصرف ، و يمكنكم متابعة موقعنا مصر 365 لمعرفة أسعار تداول الدولار في البنوك المصرية و أليكم تعاملات هذا الصباح داخل البنوك .

هناك بعض المحللين الاقتصاديين الذين توقعوا وجود تحسن للوضع الافتصادي التي تمر به البلاد خلال الفترة المقبلة و هذا نتيجة لإصدار عدة قوانين ساهمت في تحريك الاستثمار الداخلي و الخارجي ، كما تعمل الحكومة علي تذويد النقد الأجنبي و العملة الصعبة من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار داخل البلاد فهذا يعمل علي ضخ العملة الصعبة إلى مصر مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي ، يذكر أن البنك المركزي قد اتخذ عدة قرارات للخروج من الأزمة التي كانت تمر بها مصر في الفترة الماضية و من أهم القرارات التي تم أتخاذها هي تحرير سعر الصرف مما ساهم في استقرار سعر الدولار بعد الارتفاع الغير مسبوق له أمام الجنية.

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الجدير بالذكر أن ارتفاع سعر الدولار قد سبب مأزق في الشارع المصري ، حيث تم أرتفاع الأسعار بشكل جنوني و التي فاقت حدود المواطن البسيط ، إلا أن استقر الحال إلى ثبات سعر الدولار خلال الأشهر الماضية و من المتوقع وجود هبوط في سعر الدولار خلال الأيام المقبلة فقد و صل سعر الدولار لتداول أمس الثلاثاء في البنوك المصرية لأعلي سعر شراء العملة الخضراء إلى 17.94 جنيها بينما و صل أقل سعر بيع إلى 17.95 جنيها.

سعر الدولار لتعاملات اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 17.89جنيها لسعر شراء الدولار و 17.99جنيها لسعر بيع الدولار.

سعر الدولار لتعاملات اليوم الأربعاء في بنك التعمير و الإسكان 17.95جنيها لسعر شراء الدولار و 18.05جنيها لسعر بيع الدولار.

سعر الدولار لتعاملات اليوم الأربعاء في بنك مصر 17.87جنيها لسعر شراء الدولار و 17.95جنيها لسعر بيع الدولار.

سعر الدولار لتعاملات اليوم الأربعاء في بنك القاهرة 17.86 جنيها لسعر شراء الدولار و 17.96جنيها لسعر بيع الدولار.

سعر الدولار لتعاملات اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 17.84جنيها لسعر شراء الدولار و 17.94جنيها لسعر بيع الدولار