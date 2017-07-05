البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي فى نهاية يونيو إلى 31.305 مليار دولار بمصر

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صرح البنك المركزي المصري صباح اليوم الأربعاء في بيان رسمي له، إن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في مصر ارتفع في نهاية شهر يونيو إلى 31.305 مليار دولار أمريكي، كما ورد في تصريحات البنك المركزي أنه قد بلغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي فى شهر مايو الماضي إلى 31.125 مليار دولار أمريكي.

جدير بالذكر أن مصر قد تلقت في شهر مايو الماضي حصيلة بيع سندات دولية كما هو متفق عليه من قبل بمبلغ مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار أمريكي وتم التصديق عليهم من قبل البنك المركزي.

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من جهة أخرى، تسعى الحكومة المصرية والمسؤولين فيها إلى تطبيق برنامج شامل من اجل إصلاح الاقتصاد المصري من جميع النواحي وفي جميع المحافظات، حيث بدأ التطبيق الفعلي لبداية الخطة المتفق عليها من قبل الحكومة منذ نهاية عام 2015.

ورد في تفاصيل خطة الحكومة المتبعة من أجل إصلاح اقتصاد مصر، أنه قد تقرر فرض ضريبة خاصة وأطلق عليها ضريبة القيمة المضافة كما قام البنك المركزي بالإعلان عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري وإعطاء البنوك حرية التعامل تحديد الأسعار طبقًا للعرض والطلب.

جاء في خطة الحكومة الشاملة أنه تقرر خفض قيمة دعم الكهرباء والطاقة بالإضافة إلى رفع قيمة الدعم تدريجيا عليها وعلى المواد والسلع البترولية الاخرى وذلك في إطار سعي الحكومة إلى إنعاش الاقتصاد ورغبتها في إعادته إلى مساره الصحيح وخفض إجمالي قيمة واردات السلع غير الأساسية المعتادة من الأسواق.