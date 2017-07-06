شركة إنبي للبترول تنظم معرض “الصناعات اليدوية” بمشاركة غرفة صناعة الحرف اليدوية

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نظمت شركة إنبى للبترول معرض “الصناعات اليدوية” الذي أقيم يوم الأحد الماضي، كما شاركت فيه غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات حيث تنتهي يوم الخميس غدا فعاليات المعرض ليستمر بذلك خمس أيام، لدعم الصناعات اليدوية المصرية.

وتأتي مشاركة كل من غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى مشاركة شركة إنبي في معرض الصناعات اليدوية في إطار المشاركة الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات حيث تم عرض منتجات عدد من الورش الحرفية في المعرض.

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وأشار رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية مسعد عمران، أن الغرفة شاركت بخمسة عشر شركة عاملة في مجال الصناعات اليدوية، مشيرا إلى أن عام 2017 هو العام الأول للاشتراك الغربي في معرض الصناعات اليدوية، مضيفا في بيان أعلنته غرفة صناعة الحرف اليدوية اليوم الأربعاء: أن إقامة معرض الصناعات اليدوية يعكس اهتمام الدولة بالحرف اليدوية سواء في القطاع الخاص، أو في القطاع العام مما يدل على زيادة اهتمام الدولة بتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنميتها ومن ثم تصديرها.

وأعلن مسعد عمران عن قدرة الصناعات اليدوية والحرف اليدوية للخارج حيث أن معظم الشركات حالية تشارك في معارض خارجية في دول أوروبية وعربية بالإضافة إلى الدول الإفريقية، وأوضح أن عدد كبير من الورش متواجدة في القطاع الغير رسمي، فهذا يعيق زيادة صادرات الصناعات اليدوية إلى الخارج.

وأشار مسعد عمران: أن غرفة صناعة الحرف اليدوية تعمل بشكل دائم على حصر الورش الصناعية العاملة في قطاع الحرف اليدوية، لتوفيق أوضاعهم، ومشاركتها في القطاع الرسمي، كما يتم حاليا حصر عدد كبير من الورش الصناعية، وزيارتها في المحافظات المختلفة، لحل مشاكلها مع المسؤولين سواء في القطاع الحكومي، أو في القطاع الخاص.

كما أشار مسعد عمران أن القطاع يحتاج إلى التطوير والتدريب المهني والفني، وتعمل غرفة صناعة الحرف اليدوية على تحقيق هذا من خلال توقيع بروتوكولات التعاون المحلية والدولية لتوفير التنمية والدعم الفني والتدريبي، بالإضافة إلى العمل على ترويج منتجات الحرف اليدوية وتسويقها لزيادة تصديرها إلى الأسواق الخارجية.