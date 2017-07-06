“غرفة القاهرة التجارية” تعلن استقرار أسعار التوابل والأعشاب والمكسرات بعد زيادة الاسعار

Advertisements

بعد انتهاء فترة شهر رمضان وزيادة الأسعار بالأسواق المصرية تشهد الفترة الحالية استقرار في أسعار التوابل والأعشاب والمكسرات بعد الارتفاع الذي شهده في الشهر الكريم، حيث أعلن سكرتير شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية محمد مصطفى الشيخ، عن استقرار أسعار التوابل والمكسرات والأعشاب.

وأشار محمد مصطفى الشيخ أن الاستقرار الذي تشهده أسعار التوابل والأعشاب والبهارات إلى ثبات سعر صرف الدولار في فترة الشهرين السابقين عند مستوى الثمانية عشر جنيه مصري، وتقوم مصر باستيراد معظم منتجات العطار من لبنان، وباكستان، والصين، وسوريا؛ ليصل ما تم استيراده من العطارة حوالي 95%، كما أعلن أن هناك بعض منتجات العطارة تزيد سعرها حسب سعرها في السوق العالمي.

Advertisements

وأعلن محمد مصطفى الشيخ عن أسعار بعض أنواع البهارات في الفترة الحالية حيث بلغ سعر كيلو الكزبرة ما بين 25 إلى 20 جنيه مصري، والفلفل الأسود يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 إلى 95 جنيه مصري، والشطة الكيلو يتراوح ما بين 80 إلى 60 جنيها، وكيلو ورق اللوري يصل سعره إلى 30 جنيه مصري، وكيلو الكمون 70 جنيه مصري، ومعلنا أن سعر كيلو البهارات في الأسواق المصرية يتراوح ما بين 120 إلى 30 جنيها للكيلو، وسعر الأرز البسمتي يتراوح سعر الكيلو من 28 إلى 22 جنيه مصري.

وعلق محمد مصطفى الشيخ أن المكسرات لست من السلع الأساسية في السوق المصرية، حيث شهد أسعار المكسرات زيادة وصل إلى 10% خلال شهر رمضان الكريم، كما أن استيراد المكسرات في الفترة الماضية لا يمثل إلا 20% من إجمالي السلع المستوردة التي تم استيرادها في خلال الفترة المماثلة لها في عام 2016، أرجع زيادة سعر المكسرات بسبب زيادة الطلب عليها في مصانع الحلويات حيث تعتبر المكسرات من المنتجات التصنيعية أكثر منها استهلاكية استهلاك مباشر.

وأوضح محمد مصطفى الشيخ أن سعر كيلو اللوز المملح وصل إلى 260 جنيه مصري، وسعر البندق وصل الكيلو إلى 240 جنيه مصري، ويسجل الكاجو في النهاية 360 جنيه مصري.