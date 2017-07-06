رأس المال السوقى للبورصة يحقق أرباحا 4.1 مليار جنيه فى ختام جلسة اليوم

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حقق رأس المال السوقى للبورصة المصرية، فى أواخر تعاملات هذا الأسبوع، حتى وصل إلى 700.870 مليار جنيه، ويعتبر هذا أعلى مستوى قد سجله منذ انعقاد جلسة يوم 11 أغسطس.

سجل رأس المال السوقى، للبورصة المصرية، أرباحا بلغت حوالى 4.1 مليار جنيه، فى نهاية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وهو ختام جلسات هذا الأسبوع، ويختم تعاملاته عند تسجيل 700.870 مليار جنيه، وسط ارتفاع على مستوى كل المؤشرات.

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وصل مجموع مبالغ التداول من خلال الأسهم بالبورصة المصرية حوالى 975 مليون جنيه منذ انعقاد جلسة تداول اليوم، وبلغت تعاملات المؤسسات العربية والمصرية، أيضا تعاملات الأفراد للبيع، بإجمالى مبالغ قيمتها على التوالي 38.7 مليون جنيه، 53.89 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، 30.3 مليون جنيه .

بينما وصلت تعاملات الهيئات الأجنبية والأفراد للشراء بإجمالى مبالغ قيمتها على التوالى، 521 ألف جنيه، 6.3 مليون جنيه، 131.5 مليون جنيه.

صعد مؤشر “إيجى إكس 30″، حتى وصل إلى حوالى 0.26% وختم المؤشر تعاملاته عند وصوله مستوى 13369 نقطة، فيما هبط مؤشر “إيجى إكس 50″، حتى بلغ نسبة 0.03%، وختم المؤشر تعاملاته عند وصوله مستوى 2094 نقطة، وصعد عاليا كالصاروخ مؤشر “إيجى إكس 20″، حتى بلغ المؤشر عند وصوله نسبة 0.53%، وختم المؤشر تعاملاته عند وصوله مستوى 12113 نقطة.

كما صعد مؤشر الهيئات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70″، حتى بلغت نسبة 0.82%، ويغلق عند وصول المؤشر مستوى 673 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100” واسع النطاق حتى وصل المؤشر عند نسبة 0.67%، وختم المؤشر تعاملاته عند وصوله مستوى 1546 نقطة.