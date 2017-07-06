مهاب مميش: قناة السويس تشهد عبور 55 سفينة في الاتجاهين بحمولة 3 مليون طن

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شهدت قناة السويس اليوم الخميس عبور خمسة وخمسين سفينة بحمولات حوالي ثلاثة مليون طن، وفق تصريحات رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، حيث أعلن أن عبور هذه السفن تأتي في إطار السياسات التسويقية لجذب خطوط جديدة لعبور السفينة الصب البنمية “جلوبل أيه أر سي” حيث يمثل هذا هو العبور الأول لهذه السفينة في قناة السويس الجديدة أثناء مسيرتها في قافلة الجنوب القادمة من سيريلانكا في طريقها إلى المملكة المتحدة.

وأشار الفريق مهاب مميش حرص قناة السويس الجديدة على استقبال السفن التي تعبر القناة الجديدة لأول مرة، خصوصا التي تسلك الطرق المنافسة، للعمل على تنفيذ سياسة هيئة قناة السويس الجديدة الهادفة إلى جذب أكبر عدد من السفن البحرية من خلال تطبيقها للسياسات التسويقية المرنة، والعمل على تطوير الخدمات الملاحية البحرية المقدمة للسفن المارة من قناة السويس الجديدة.

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وتعمل هيئة قناة السويس وفق لبروتوكول متبع مع السفن البحرية العابرة لقناة السويس للمرة الأولى، حيث أناب الفريق مهاب مميش المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس الأستاذ طارق حسنين، وبالإضافة إلى رئيس مراقبة الملاحة الربان محمد فوزي الصعود إلى السفينة وتقديم درع هيئة قناة السويس، وباقة ورد لربان السفينة للترحيب به وبطاقمه على السفين، بالإضافة للتأكيد على عبور السفينة لقناة السويس بأمان.

وأوضح ربان السفينة البنمية أن هذه تعد الرحلة الأولى للسفينة في قناة السويس الجديدة، كما أنه التجربة الأولى له لعبور قناة بحرية جديدة لذلك أكد أنها تعد مغامرة له، وأضاف أنه عبر مسبقا قناة السويس الأصلية على متن سفن أخرى حوالي سبع مرات، موضحا أن القناة السويس تشهد تطوراً كبيراً بعد افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأعلن رئيس مراقبة الملاحة الربان محمد فوزي أن عبور هذه السفينة لأول مرة في قناة السويس الجديدة يأتي في نجاح هيئة قناة السويس على جذب العديد من الخطوط الملاحية البحرية لعبور قناة السويس الجديدة في ظل دراسة الوحدة الاقتصادية لحركة التجارة العالمية بالإضافة إلى دراسة اقتصاديات السفن البحرية، والطرق الملاحية التي تنافس القناة، ومتابعة المؤشرات الاقتصادية العالمية.