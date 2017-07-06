أسامة الجنيدي: رفع وزارة الكهرباء للأسعار يخلق إصلاح جذري لملف الدعم المتأخر

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صرح عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين المهندس “أسامة جنيدي” أن إعلان وزارة الكهرباء اليوم الخميس رفع أسعار الكهرباء، يأتي في إطار تخطيط الدولة لرفع الدعم نهائياً عن الخدمات والسلع، وأضاف أن وصول الدعم إلى الصفر يعني إصلاح حقيقي وجذري في ملف الدعم الذي تم تأجيله كثيراً.

وأضاف أسامة جنيدي أن خطوات الدولة في رفع الدعم، يأتي في مصلحة المواطن حيث أن الدعم يستفيد منه المواطن المصري بشكل مؤقت وليس مستدام، وبينما تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، واستغلال موارد الدولة الاستغلال الأمثل هي الإفادة الحقيقة للمواطن.

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وأعلن أسامة جنيدي لابد من إلغاء الدعم عن السلع، والإصلاح الجذري في الاقتصاد المصري حيث أن الدعم النقدي لمستحقيه وليس الدعم السلعي هو الذي تنتهجه كل دول العالم التي لا يجب أن نتخلف عنها.

وأشار أسامة جنيدي لابد من إلغاء الدعم النهائي تباع السلع بسعرها الأصلي الحقيقي، ولابد من تخطيط اقتصادي موازي لرفع الدعم لينعكس أثاره على الإصلاح الاقتصادي ويشعر بها المواطن المصري من خلال تطوير النقل الجماعي لتصبح أكثر آدمية، وأمان، والتوسع في وسائل النقل الجماعي سواء من مترو الأنفاق، أو النقل النهري، أو القطارات السريعة.

وأشار أسامة جنيدي على أهمية توفير بيئة استثمارية في مصر في قطاع الطاقة المتجددة والجديدة، ووضع آليات لتشجيع دخول الشركات المتوسطة والصغيرة لقطاع الطاقة، لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الدولية والمحلية للاستثمار في مصر، وإقامة المشروعات وبالتالي خلق فرص عمل للشباب المصري.

وأوضح أسامة جنيدي أن سوق الاستثمار المصري يوجد به العديد من الفرص الواعدة، والمزايا الاستثمارية في مجال الطاقة حيث يوجد 90 مليون مستهلك بالإضافة إلى علاقات مصر المتميزة مع الدول المجاورة لها، ويؤكد وجود استثمارات كبيرة في الفترة المقبلة في مصر.

ويؤكد أسامة جنيدي إلى أن تحرير أسعار الطاقة برفع الدعم عن الطاقة بشكل كامل، يعمل على تشجيع وجذب الاستثمارات في مجال الطاقة، ليجعل من مصر سوق تنافسي بين شركات القطاع العام، والقطاع الخاص.