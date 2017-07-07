تعرف علي أعلى فوائد شهادات الادخار بالبنوك المصرية: أعلي شهادات الإدخار عائداً في البنوك المصرية

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شهادات الادخار تعتبر صمام أمان للأسر ضد التوتر ووسط تقلب الأحوال الاقتصادية، ولكن تختلف طرق الادخار من بنك لبنك آخر لكنها تصب جميعها في كون الأسرة التي تعتمد الادخار التي يمكن أن تحقق مشاريع مستقبلية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وضغط الحياة ومتطلباتها، فريق موقع مصر 365 يقدم لحضراتكم أعلي شهادات الإدخار عائداً في البنوك المصرية، أفضل فوائد تقدمها البنوك المصرية لكي تتمكن من تحقيق أفضل عائد علي الاستثمارات الخاصة بك و المدخرات الخاصة بك، بالإضافة إلى توظيف أموالك بشكل سليم ومربح.

أفضل شهادات الإدخار التي يقدمها البنك العربي الإفريقي الدولي

يقدم البنك العربي الإفريقي الدولي شهادات “اميرالد” التي يصدرها البنك من أفضل العوائد الذي يقدمها البنك يصل إلى 185% علي الشهادات التي مدتها 9 سنوات ويحصل العميل العميل في نهاية هذه المدة مدة الشهادة، وبداية فئات هذه الشهادة في عملية الشراء تبدأ من 1000 جنيه مصري، بالإضافة إلى أن البنك يتيح شهادة لمدة 8 سنوات بعائد تراكمي 150% بعائد سنوي 12.31%، ومثال ذلك في حالة استثمار 100 ألف جنيه مصري في شهادة ادخار لمدة 9 سنوات سوف يكون العائد 285 ألف جنيه بنهاية المدة أما في حالة استثمار المبلغ في الشهادة نفسها لمدة 8 سنوات سوف يحصل العميل علي مبلغ 250 ألف جنيه فقط.

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أفضل شهادات الإدخار التي يقدمها بنك الشركة المصرية المصرفية SAIB

,وتكون شهادات ادخار بنك الشركة المصرية المصرفية لمدة 10 سنوات، وتعتبر هي أفضل عائد تراكمي بجمهورية مصر العربية ويبلغ العائد الخاص بها 190%، يحصل عليها العميل نهاية المدة وتبدأ فئة الشراء الخاص بهذه الشهادة من 500 جنيه مصري وبدون حد أقصى بالإضافة إلى أن البنك يوفر نفس الشهادة لمدة 7 سنوات بعائد تراكمي 98% وتكون فئة الشراء الخاصة بها 100 جنيه، ومثال ذلك عند استثمار 100 ألف جنيه في الشهادة لمدة 10 سنوات سوف يحصل العميل علي مبلغ 290 ألف جنيه بنهاية المدة بعد 10 سنوات أما في شهادة لمدة 7 سنوات سوف يحصل العميل بنهاية المدة علي 198 ألف جنيه.

أفضل شهادات الإدخار التي يقدمها البنك الأهلي المصري

أصدر البنك الأهلي المصري مؤخراً شهادات ادخار جديدة بعائد 16 و 20%، ويكون عائد هذه الشهادة من ثاني يوم من تاريخ شراء الشهادة وتبلغ مدة هذه شهادات الادخار ذات عائد العائد 16% ثلاث سنوات ويتم صرفها شهريا، أما في الشهادة ذات عائد 20% مدتها عام ونصف يتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر بشكل ربع سنوي، ومثال ذلك في حالة استثمار 100 ألف جنيه في الشهادة التي تبلغ الفائدة الخاصة 20% سيحصل العميل فيها علي 20 ألف جنيه ألف عام، وفي حالة استثمار نفس المبلغ فى الشهادة التي تبلغ فائدتها 16% سوف يحصل العميل علي ربح سنوي 16 ألف جنيه.

أفضل شهادات الإدخار التي يقدمها بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادات طلعت حرب من بنك مصر عائد 20% سنوياً ومدة هذه الشهادة تعتبر سنة ونصف ويصرف العائد الخاص بالشهادة كل ثلاثة شهور ويتم احتساب الفائدة اعتبارا من ثاني يوم للشراء وتبدأ هذه الفئات من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر شهادة طلعت عرب للأفراد الطبيعيين أو الأفراد القصر وقام بنك مصر برفع العائد علي شهادة “القمة”إلى 16% سنويا وسوف يصرف هذه العائد شهريا حتى يتم احتساب العائد اعتباراً من تاريخ يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة وتبدأ فئات هذه الشهادة من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

الجدير بالذكر أن أسعار الفائدة علي الودائع في بنك مصر علي حسابات التوفير 6.75% سنوياً تضاف في شهر 7 وتكون هذه الفوائد علي الشهادات البلاتينية التي تكون مدتها ثلاث سنوات أما عند الشهادات الشهرية سوف تكون الفائدة 9.5% أما لو كانت ربع سنوية كل ثلاث أشهر ستبقى الفائدة 11.5%، وتعتبر شهادات الادخار الأعلى سعر للفائدة في مصر بالإضافة إلى سعر الودائع التي تصل فوائده إلى 9% وسعر الاقتراض 11%.

أفضل شهادات الإدخار التي يقدمها بنك القاهرة

يصدر بنك القاهرة شهادات ادخار لمدة 7 سنوات بعائد تراكمي 59.5% يحصل عليها العميل آخر المدة وتبدأ فئات هذه الشهادة من 1000 جنيه مصري.

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أفضل شهادات الإدخار التي يقدمها البنك التجاري الدولي

يصدر البنك التجاري الدولي شهادات ادخار بنظام تراكمي لمدة 5 سنوات بعائد 45.75% علي مدة ثلاث سنوات بعائد 27.15% يحصل العميل عليها بنهاية المدة وتبدأ قيمة هذه الشهادة من 5000 جنيه مصري.

أفضل شهادات الإدخار التي يقدمها بنك البركة

بنك البركة الإسلامي يقدم شهادات ادخارية مدتها سبع سنوات ويطلق عليها شهادات المستقبل عائد تراكمي 86.8% ويصرف العائد في نهاية هذه المدة وتصدر هذه الشهادة بمبلغ 1000 ومضاعفات هذا المبلغ.

أفضل شهادات الإدخار التي يقدمها بنك الاستثمار العربي

يقدم بنك الاستثمار العربي شهادات إدخار لمدة ثلاث سنوات بفائدة 12.5% سنويا وتصرف هذه الفائدة، كما يقدم بنك الاستثمار شهادة لمدة خمس سنوات بعائد سنوي 13% ويصرف هذا العائد سنويا ويبدأ سعر هذه الشهادة من 1000 جنيه مصري ومضاعفات هذا المبلغ.