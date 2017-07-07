البترول: الإتفاق مع البنوك لتقسيط أسعار تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

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صرح وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس “طارق الملا”، إن ظهور حالة من الإقبال الكبيرمن جانب السادة المواطنين على تحويل السيارات التى تعمل بالبنزين وجعلها تعمل بالغاز الطبيعي، وهذا نظرا للفارق الكبير فى السعر بين الغاز الطبيعي والبنزين الذى يصل إلى حوالى 2 و3 جنيهات.

أضاف وزير البترول فى تصريح خاص له لإحدى الصحف، يوم الخميس، من خلال جولته بشركة إيثيديكو بمحافظة الإسكندرية، أن وزارة البترول سوف تبرم إتفاق مع عدة بنوك لعمل نظام التقسيط على أسعار تحويل السيارات من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي التى تصل إلى ما بين 4 و6 آلاف جنيه.

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تابع وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس “طارق الملا”، تصريحه عن سعى الوزارة إلى إجراء توسعات كبيرة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل قائلا: “الوزارة تعمل على التوسع فى توصيل الغاز الطبيعي للمنازل”.

كما أوضح وزير البترول الهدف من وراء إجراء تلك التوسعات لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل فقال: “لتقليل استيراد البوتاجاز الذى تدعمه الدولة، بنحو 85 جنيها للأسطوانة الواحدة، رغم تحريك سعرها لـ 30 جينها” .

أيضأ أشار المهندس “طارق الملا”، وزير البترول من خلال تصريحاته التى أدلى بها على هامش الزيارة، حيث أكد على أن الخطة التى وضعتها وزارة البترول الهدف الرئيسى لها هو توصيل الغاز الطبيعي إلى أماكن متعددة وكثيرة تتراوح ما بين 600 و700 ألف وحدة سكنية حنى نهاية السنة المالية الحالية.