زيادة جديدة في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. فى ختام أسبوع ارتفاع الأسعار

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في ختام أسبوع الزيادات في الأسعار في مصر، أكد عدد من المصادر على بدء موجة جديدة من إرتفاع الأسعار في الأسواق المصرية على كلاً من اللحوم والدواجن والأسماك ليتخذوا نفس نهج باقى السلع والمنتجات فى الأسواق المصرية خلال هذا الأسبوع.

شهدت محافظات مصر في نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو ارتفاع الأسعار بشكل عام بعد أن تم تطبيقها في محافظات مصر بعد قرار السيد رئيس الوزراء نظرًا لسعيه في تطبيقه خطة الحكومة من أجل إكمال عملية إصلاح الاقتصاد في مصر، أن هناك عدد كبير من المحافظات قد بدأت فعليا برفع أسعار عدد جديد من المنتجات الأساسية والتي منها اللحوم والاسماك والدواجن.

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أكد بعض التجار أنه قد بلغ سعر كيلو اللحوم الحمراء بالنسبة للمستهلك 150 جنيه، بينما وصل سعر كيلو اللحوم البيضاء من الدواجن إلى 34 جنيهاً، وقد طالت الزيادة الجديدة الأسماك ايضًا حيث ارتفعت أسعار الأسماك بالأسواق اليوم بشكل كبير للغاية، حيث ارتفع سعر الكيلو بواقع 7 جنيه في قفزة واحدة الأسماك بالأسواق المصرية، حيث وصل سعر كيلو البلطي اليوم إلى 37 جنيه بينما سجل سعر كيلو البوري بالأسواق اليوم إلى 70 جنيه.

ليختتم الأسبوع بزيادة جديدة في الأسعار على أحد أهم مصدر البروتين في مصر لكي يضاف إلي قائمة الأسعار التي ارتفعت خلال تعاملاتها في هذا الأسبوع الذي بدأ بزيادة أسعار الوقود وختم برفع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن في عدد كبير من محافظات مصر.