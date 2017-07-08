البورصة تعلن عن قيمة مشتريات الأجانب والعرب بها منذ بداية هذا العام

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أعلنت البورصة المصرية عن صافى مشتريات الأجانب غير العرب بها حتي الآن بقيمة 7154.11 مليون جنيه مصر وذلك منذ بداية العام الجاري، بينما من جهة أخرى سجل صافى مشتريات العرب منذ مطلع هذا العام بقيمة 68.96 مليون جنيه مصري، وقد أكدت البورصة أن هذه الأرقام قد خرجت بعد استبعاد الصفقات التي تمت من الطرفين خلال الفترة نفسها معها.

من جهة أخرى، أكدت البورصة المصرية على أنه من خلال تعاملاتها في الأسبوع الماضي، قام الأجانب “غير العرب” من خلال تعاملاتهم في البورصة المصرية بتسجيل صافى شراء بلغت قيمته حوالي 239.48 مليون جنيه مصري، بينما قام العرب في خلال تعاملاتهم في نفس الفترة بتسجيل صافى بيع بقيمة إجمالية بلغت حوالي 60.79 مليون جنيه، وقد خرجت تلك التقارير من البورصة مؤكدة على أن هذه الأرقام جاءت إجمالي تعاملات الأجانب والعرب بعد استبعاد قيمة الصفقات التي تم إجرائها، وذلك طبقًا لما ورد فى تقرير البورصة المصرية الأسبوعي.

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وجدير بالذكر أنه بالنسبة لتعاملات المصريين في البورصة المصرية، أكدت البورصة على أنه قد سجلت تعاملات المصريين فيها في خلال الأسبوع الماضي نسبة 74.64% من صافي تعاملاتهم السوق المصرية، بينما من جهة أخرى ورد أنه قد استحوذ الأجانب غير العرب في تعاملاتهم على نسبة 15.58%، أما بالنسبة إلى تعاملات العرب في البورصة قد بلغت 9.79% وذلك من خلال تعاملاتها في اﻷسبوع الماضي، وقد سجلت هذه النسبة بالبورصة بعد استبعاد الصفقات.