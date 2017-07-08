الأحد موعد اجتماع أصحاب المخابز مع وزير التموين لتقديم مطالبهم

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أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور “على مصيلحي” عن عقده اجتماع يوم الأحد المقبل، ومن المقرر أن يتم عقد هذا الاجتماع مع مجموعة من أصحاب المخابز في العديد من المناطق التابعة للدولة، وقد جاء هذا في ظل محاولة وزير التموين والتجارة الداخلية البحث في كافة المطالب التي يتقدم بها أصحاب المخابز ومحاولة تنفيذها لضمان جودة أفضل والتخلص من العديد من المشكلات التي من الممكن أن تؤثر على سير عملهم.

ووفقا للبيان الذي أعلنت عنه وزارة التموين يوم الجمعة، فإنه من المقرر أن يضم الاجتماع كلا من السيد “على مصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد رئيس شعبة المخابز ورئيس الغرفة التجارية “عبد الله غراب” بجانب مجموعة من أصحاب المخابز والذين قد تقدموا بالعديد من المطالب لوزير التموين خلال الفترة الماضية.

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و من المقرر أن يتم عرض مجموعة من القضايا التي تتعلق بإنتاج الخبز في المخابز في جميع المحافظات في الدولة، و من بين تلك القضايا سوف يتم مناقشة إجمالي تكلفة إنتاج الخبز، وخاصة بعد أن تقدمت الشعبة العامة للمخابز إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور “على مصيلحي” بطلب زيادة تكلفة إنتاج الخبز مبلغ 200 جنيه وذلك بالنسبة لكل جوال يزن نحو 100 كيلو جرام، وقد تقدمت شعبة المخابز بهذا الطلب خلال الفترة الأخيرة في ظل التطورات التي يمر بها السوق في الفترة الحالية والارتفاع الشديد الذي تشهده الأسعار.