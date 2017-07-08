وزارة التموين تصرف 30% من مقررات الشهر الجاري عقب قرار زيادة الدعم إلى 50 جنيه

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قامت النقابة العامة لبقالي التموين صرف ما يصل إلى 30% من السلع المخصصة للشهر الجاري، وتضم نحو 20 سلعة غذائية يتم تقديمها لعدد يرتفع عن 70 مليون مواطن، لهم الحق في الاختيار من بين تلك السلع، هذا بعد الزيادة التي أضيفت إلى تلك السلع وشملت 105 مليون عبوة زيت و140 ألف طن من السكر بالإضافة إلى العدس و المَكرونه والفُول و السّمن وغيرها من السلع الأخرى.

خلال الاجتماع الدوري مع الأعضاء في كافة المحافظات، قام نقيب البقالين “وليد الشيخ” بالتأكيد على نظامية صرف المقررات التموينية للمواطنين في المحافظات المختلفة، وذلك بعد توريد شركتي العامة والمصرية السلع التموينية لكافة الموردين في محافظات الوجهين القبلي والبحري.

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كما وأضاف أنه بعد زيادة الدعم المقدم من قبل الوزارة للمواطنين، فقد أوضح وزير التموين كافة الآليات التي يسير وفقا لها صرف المقررات التموينية، و التي تشمل أحقية المواطن تحديد السلع التي يوجد شرائها وبالكميات التي يودها ذلك من السلع الأساسية التي تضم الزيت والسكر والأرز أو من السلع الأخرى التي تتيحها الوزارة.

كما وأكد على أفضلية القرار الخاص بزيادة الدعم الموجه للمواطنين في ظل الارتفاعات التي يشهدها السوق، و أن هذا القرار يعم بالنفع على الجميع من المواطنين وكذلك البقالين مع زيادة الإقبال عليه،كما أن تكلفة هذا القرار قد تجاوزت ال42 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وهذا دليل على مدى الدعم الذي يقدمه الرئيس للمواطنين في ظل الظروف الحالية.

كما وأضاف في نهاية تصريحاته أنه يمكن للمواطنين تقديم أي شكاوى لديهم خلال الاتصال على الخط الساخن التابع للوزارة “19280” أو “16528” التابع لبَوابة الشكاوي.