محافظ الجيزة ينسق مع رابطة سوق الجملة لوضع أسعار استرشادية للسلع وفرض عقوبات على المخالفين

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صرح “محمد كمال الدّالي” محافظ الجيزة، أن الفترة القادمة سوف تشهد وضع أسعار استرشادية للخضروات والفاكهة في سوق الجملة من خلال التنسيق مع رابطة سوق الجملة التابعة لمنطقة 6 أكتُوبر، هذا من خلال تحديد هامش ربح مناسب للتجار و التزامهم بتلك الأسعار.

كما وستقوم المحافظة كذلك بالتنسيق مع العديد من الأجهزة الأمنية من أجل تكثيف الحملات التفتيشية على أسعار الخُضروات والفاكهة في سوق الجملة في 6 أكتوبر، وقد جاء هذا بعد الحملة المفاجئة التي قام بها المحافظ اليوم للإطلاع على أسعار الخُضروات والفاكهة في سوق الجملة ب6 أكتوبر.

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الجدير بالذكر أن المحافظ كان قد أشاد بتلك الأسعار التي يتعامل بها التجار في السوق والتي تعد أقل بكثير من تلك الأسعار التي يتعامل بها التجار في الأسواق الأخرى، و نظرا للأسعار المنخفضة في سوق الجملة فقد طلب المحافظ من المواطنين الاتجاه لشراء أغراضهم من هناك.

و كان بجوار المحافظ خلال جولته مجموعة من القيادات من بينهم مدير المتابعة في المحافظة “أيمن عتريس” و نائب المحافظ اللواء “أسامة شمعة” بالإضافة إلى السيد مدير مباحث التموين “مصطفى البكري” وكذلك رئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة “صفوت عريس”.

كما وأصدر محافظ الجيزة قرار خاص بتأجيل حفل التكريم المقام اليوم لطلاب الشهادتين الإعدادية و الإبتدائية وذلك بسبب الأحداث الإرهابية التي واجهتها البلاد أمس وما تمر به البلاد اليوم.