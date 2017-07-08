السعودية توجه ضربة للسياحة في تركيا وتستبدلها بالقاهرة وشرم

Advertisements

أكدت مجموعة من المصادر الرفيعة في المملكة العربية السعودية، أنه بعد إقلاع المواطنين السعوديين عن زيارة تركيا فإن مدينتي القاهرة وشرم الشيخ قد أصبحتا أفضل الأماكن السياحية بعد دبي بالنسبة للسعوديين.

كما أن هناك الكثير من العائلات في السعودية لم تتمكن من القدوم إلى مصر في ظل امتلاء جميع الفنادق السياحية بالعائلات السعودية والخليجية وكذلك السياح الآخرين.

Advertisements

و في ظل الأحداث الأخيرة و التي جدت على المنطقة، فقد أعلنت صحيفة عكاظ عن تغيير هائل في خريطة السعوديين السياحية هذا الصيف والتي تغيرت لتحتل دبي المركز الأول من المدن السياحية التي يقصدها السعوديين هذا العام في حين تحتل القاهرة وشرم الشيخ المركز الثاني، وعلى الجانب الآخر تخرج كلا من فرنسا وبريطانيا من مقصد السعوديين بعد أن كانتا في المركز الأول نتيجة أعمال الدهس والإضرار بالسياحة التي شهدتها المنطقة هذا العام.

كما وأضافت عكاظ أن السياح السعوديين كانوا قد أعرضوا عن المدن التركية منذ العام الماضي، وبالتالي فإنه من الصعب أن تجد أي من العائلات السعودية في المدن السياحية التابعة لاسطنبول هذا العام إلا القلائل، الأمر الذي أثر بالسلب على الحياة الاقتصادية في تركيا والدخل الذي تراج كثيرا نتيجة إعراض السعوديين المعروفين بالصرف الطائل.

و مع هذا التراجع الذي حدث في قصد السعوديين للمدن التركية، فقد لجأت تركيا إلى تخفيض أسعار الفنادق وذلك لجذب المزيد من السياح، ولكن هذا لم ينجح في جذب السعوديين.