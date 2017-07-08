وزير الصناعة يؤكد زيادة حجم الصادرات المصرية للسوق التركي

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قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، أن نسبة الصادرات من السلع المصرية إلى دولة تركيا ارتفعت بحوالي نسبة 52% فى مقابل قلة الواردات التركية بنسبة 26%، خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي .

وصرح المهندس “طارق قابيل”، وزير التجارة والصناعة في بيان، إن “حجم الصادرات المصرية للسوق التركي سجلت ارتفاع كبير خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر مايو من العام الحالي بنسبة 52% لتصل 837.2 مليون دولار مقارنةً بــ 549.4 خلال نفس الفترة من العام الماضي”.

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وأضاف: “استطاعت جهود مكتبنا التجاري بإسطنبول في تقليل قيمة الواردات المصرية من تركيا بنسبة 26% والتى وصلت إلى 890.1 مليون دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس المدة من العام الماضي”.

وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا توتر كبير بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي وحكم جماعة الإخوان المسلمين في يوليو عام 2013، بالإضافة إلى الدعم التركي الواضح لجماعة الإخوان وأعضائها الهاربين داخل الأراضي التركية، ومساندتها إلى السياسة القطرية والتشابه القوى فى انتهاج نفس النهج فى تدعيم ومساندة قوى الإرهاب الغاشم .

وتمثل أيضاً مواقف الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” حالة من الامتعاض داخل الإدارة المصرية نظراً تعليقاته مواقفه المضادة لمصر منذ إزاحة جماعة “الإخوان المسلمين” عن المشهد السياسي المصري، نظراً لكون “أردوغان” من نفس المدرسة السياسية التي تخرج منها القادة الإخوانيين وهي الامتداد الإخواني والتي خلقت أحزابا سياسية على أساس دينى ينتشر فى ربوع كثيرة من العالم أجمع .