إن أى كابيتال: نعمل على جذب الاستثمارات لمصر فى الفترة القادمة

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صرح الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة “إن آى كابيتال” والتي حصلت على إدارة طرح شركة “إنبى” فى البورصة “أشرف غزالى”، بأن عجلة برنامج الطروحات قد بدأت بقوة.

وقال “غزالى” فى تصريحاتٍ له: أننا “ملتزمون بإثبات نجاح البرنامج بشكل عام، وهذا الطرح بشكل خاص من خلال اختيار أنسب تحالف بقيادة “سى آى كابيتال” مع “جيفريز إنترناشيونال ليميتد”، “والإمارات دبى الوطنى كابيتال المحدودة”، وأعلن أنه يثق فى خبرتهم بشكل كبير فى إدارة الاكتتاب العام بنسبة تصل إلى 24% من رأس المال المصدر لشركة “إنبى” فى البورصة.

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وأكد “الغزالى” إن “آى كابيتال” تهدف لدعم شراكتها مع كل التحالفات الأخرى وهذا من خلال البدء فى تنفيذ برنامج الطروحات الذى سيعمل لسنوات والذي يعتبر واحد من أكثر سبل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية أهمية سوق الأوراق المالية لمصر فى الفترة القادمة.

وتعمل مؤسسة “إن آى كابيتال” على تقييم الشركات المملوكة للدولة حتى يتم تحديد الأولويات لتنضم إلى برنامج الطروحات الوطنى بهدف استمرار البرنامج فى التنفيذ بنجاح وجذب العدد الأكبر من المستثمرين المصريين والأجانب.

وأسندت للشركة عملية تقديم المشورة لإعادة هيكلة رأس المال الخاص بهذه الشركات، وتنسيق طلبات تقديم العروض وإرسالها التحالفات الاستثمارية التي تريد المشاركة، وتقييم المتقدمين واختيار التحالفات الفائزة وذلك بعد تطبيق أفضل المعايير المطبقة فى الداخل والخارج بما يؤدى الى الحفاظ على مصلحة الدولة وتقديم الطرق المثلى للمستثمرين.

وفى نفس السياق قال المدير العام لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بشركة “إن آى كابيتال”، “إيهاب سويلم” إن شركة “إنبى” تحظى بتاريخ كبير من الانجازات فى قطاع النفط والغاز المصرى فى ظل قيادة إدارية ناجحة مما يضعها على أول طريق برنامج الطروحات الذي يسعى لعمل شراكة جيدة ومؤثرة بين القطاعين العام والخاص حتى يتم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل بنجاح “.