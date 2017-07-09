البنك المركزى يواصل استمراره فى رفع أسعار الفائدة

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قرر البنك المركزي المصري، مؤخراً زيادة أسعار الفائدة الرئيسية له إلى 1000 نقطة أساس فى خلال مدة زمنية تصل إلى سنة ونصف بهدف خلق عدة سبل تساهم فى إنعاش حالة الاقتصاد المصرى والوقوف أمام التضخم المنطلق بقوة، وكانت قد شهدت مصر فى السنوات الماضية تكرار لزيادة سعر الفائدة .

تسلسل مؤرخ للمرات التي رفع خلال سعر الفائدة :-

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