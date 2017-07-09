البنك المركزي يطرح أحدث أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية

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قام البنك المركزي المصري، بالإعلان عن بدء طرح أحدث أذون خزانة بالأسواق المصرية بداية من اليوم الأحد، حيث جاء قرار البنك المركزى المصرى نيابة عن وزارة المالية، وقد تقرر أن يتم طرح أذون خزانة جديدة بقيمة بالأسواق المصرية إجمالية تقدر بحوالي 13.2مليار جنيه مصري.

ورد في إعلان البنك المركزى المصرى أن أذون الخزانة التي من المقرر أن يبدأ طرحها اليوم تبلغ قيمة الطرح الأول منها والتي مخصص لها أن تكون لأجل 91 يومًا، بحوالي 6.5 مليار جنيه، بينما من جهة أخرى، بالنسبة إلى أذون الخزانة التي مخصص لها أن تكون لأجل 273 يومًا ومن المتوقع لها أن تكون بقيمة 6.7 مليار جنيه.

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من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي في تصريحاته الخاصة بالعجز المالي المتوقع هذا العام في الموازنة العامة بالدولة، أنه من المتوقع أن تصل قيمة العجز المالي بنهاية العام المالى الجارى طبقًا للحسابات المالية الواردة أن يصل إلى 322 مليار جنيه مصري.

كما أعلن المركزي فى بيانه أن عملية سد العجز في الموازنة المالية تتم عن طريق تمويل هذا العجز بعدة طرق، ومنها عن طريق طرح البنك المركزى المصري كما هو الآن بعض أذون وسندات خزانة بقيمة محددة وأجل مقرر، كما تقوم الحكومة باستخدام أدوات الدين الحكومية، حيث يأتي هذا نيابة عن وزارة المالية المصرية.

أكد البنك المركزي على أنه يمكن للحكومة ايضًا الاعتماد على المساعدات والمنح القادمة في الفترة السابقة من الدول العربية بالإضافة إلى استخدام القروض الدولية.