مؤشرات البورصة تتراجع في أولى تعاملاتها عقب قرار البنك المركزي برفع قيمة الفائدة

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شهدت بداية التعاملات في البورصة المصرية اليوم الأحد الموافق 9/7/2017، إختلاف في مؤشرات التعامل وكان هذا خلال الجلسات الأولى من تعاملات الأسبوع الحالي والتي تلت القرار الصادر من قبل البنك المركزي الخاص بزيادة قيمة الفائدة بمعدل 200 نقطة.

حيث جاء قرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي برفع قيمة الفائدة بمعدل 2% وذلك بالنسبة للاقرَاض والإيداع أي ما يعادل نحو 200 نقطة، كما وجاءت تلك الزيادة التي أقرها البنك للمرة الثانية على التوالي بعد الزيادة الأولى التي كانت في اجتماع البنك المركزي السابق.

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كما وشهدت تعاملات البورصة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم تراجع في قيمة المؤشر الرئيسي EGX30 بقيمة 0.65%، وكان هذا خلال أول نصف ساعة فقط من تعاملات اليوم.

في حين أن التعاملات قد شهدت ارتفاع في المؤشر EGX70 بالنسبة للأسهم المتوسطة وكذلك الأسهم الصغيرة، هذا بجانب الزيادة التي شهدها المؤشر EGX100 والذي يتسع نطاقه بنسبة تصل إلى 0.24%.

الجدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي قد اتخذت قرار بزيادة قيمة الفائدة بنحو 2%، وكان هذا يوم الخميس الماضي في الاجتماع الخاص به والذي تم خِلاله رفع قيمة الفائدة إلى نحو 18.75% بالنسبة للإيداع و كانت نسبة الزيادة على الإقراض وصلت إلى 19.75 %، وقد تم الإعلان أن هذا القرار قرار مؤقت لمواجهة التضخم.

الجدير بالذكر أن تعاملات يوم الخميس الماضي في البورصة قد انتهت بارتفاع جميع المؤشرات، وكان الارتفاع في المؤشر الرئيسي EGX30 يصل إلى 0.3% ووصل وقتها إلى مستوى 13369 نقطة.