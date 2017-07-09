تعرف على أسعار الكهرباء الجديدة الخاصة بالقطاع التجارى بعد الزيادة

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بعد زيادة الأسعار مع مطلع شهر يوليو الجاري، ارتفع سعر أغلب السلع والمنتجات في مصر، حيث أعلن السيد وزير الكهرباء في وقت لاحق قرار الوزارة برفع الدعم عن شرائح الكهرباء في ظل سعي الحكومة إلى تطوير الاقتصاد المصري.

تم الإعلان مؤخرًا عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء الخاصة بالقطاع التجاري في ظل ارتفاع أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق المصرية، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه بدءاً من شهر يوليو الجارى وحتى يوليو 2018، وقبل موعد رفع الدعم عن شرائح الكهرباء التالية كما هو مقرر في خطة الحكومة.

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تعرف أيضًا: أسعار الكهرباء بعد الزيادة الجديدة .

أهم الطرق لتوفير إستهلاك الكهرباء والغاز .

وعن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة بالنسبة للقطاع التجارى، ورد أن:

1- بالنسبة إلى الشريحة الأولى والتي تتراوح ما بين صفر إلى 100 كيلو وات سوف يكون سعرها بـ 45 قرشا

2- بالنسبة إلى الشريحة الثانية والتي تتراوح ما بين صفر إلى 250 كيلو وات سوف يكون سعرها بـ 84 قرشا

3- بالنسبة إلى الشريحة الثالثة والتي تتراوح ما بين صفر حتى 600 كيلو وات سوف يكون سعرها بـ 96 قرشا

4- بالنسبة إلى الشريحة الرابعة والتي تتراوح ما بين 601 إلى ألف كيلو وات سوف يكون سعرها بـ 135 قرشا

5- بالنسبة إلى الشريحة الخامسة والتي تتراوح ما بين ن صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات سوف يكون سعرها بـ140 قرشا.