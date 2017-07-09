المركزي للاحصاء يعلن ارتفاع صادرات مصر للولايات المتحدة في 2016 بنحو 12.3%

Advertisements

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الارتفاع التي شهدته قيمة الصادرات المصرية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ارتفعت نسبة الصادرات في عام 2016 لتبلغ 10.6 مليار جنيه بعد أن كانت 9.4 مليار جنيه في عام 2015، الأمر الذي يعني زيادة نحو 12.3% بين العامين، هذا بجانب أن صادرات مصر للولايات المتحدة تمثل نحو 4.7 % من الصادرات التي تقدمها مصر للعالم.

وخلال إحصاء العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة والتي تم نشرها اليوم في تقرير من قبل جهاز الإحصاء، حيث تتناول تلك الإحصاءات العلاقات بين مصر والولايات المتحدة على مدار عامي 2015 /2016، وتشمل الواردات والصادرات وحجم الاستثمارات الأمريكية والسياحة في مصر.

Advertisements

وأوضح الإحصاء أن المرتبة الأولى من الصادرات تحتوي على الملابس الجاهزة والتي وصلت نسبتها إلى 56.1%، وبلغت قيمتها نحو 5.9 مليار جنيه في عام 2016 أي زيادة نحو 4.1% عن الصادرات في 2015 والتي بلغت وقتها 5.7 مليار جنيه.

كما وصلت قيمة الواردات من الولايات المتحدة 36.5 مليار جنيه خلال عام 2016 في حين أن قيمتها في عام 2015 كانت تعادل 33.5%، أي أن الزيادة التي طرأت تعادل نسبة 8.9%.

في حين أن المرتبة الأولى من الواردات من الولايات المتحدة إلى مصر تشغلها الأجهزة والآلات و التي وصلت نسبتها إلى 15.3%، من حجم الواردات الكلي بينما وصلت قيمتها إلى 5.6 مليار جنيه خلال عام 2016 بزيادة تصل إلى 28.6 % عن واردات 2015 التي وصلت قيمتها إلى 4.3 مليار جنيه.

كما ووصلت حجم الاستثمارات التابعة للولايات المتحدة في مصر لتأسيس الشركات نحو 27.0 مليون جنيه، خلال عام 2016 والتي قد ارتفعت بنسبة 104.9% عن استثمارات 2015 والتي كانت قيمتها تعادل 13.2 مليون جنيه.

كما أن أعداد السائحين من الولايات المتحدة الواردين إلى مصر قد وصلت في 2016 إلى عدد 184.3 ألف سائح، في حين أن أعدادها في 2015 كانت 188.7 ألف سائح، أي أنها شهدت نسبة انخفاض تصل إلى 2.3%، أما بالنسبة لليالي التي قضاها السائحين في الفترة المحددة، فقد شهدت انخفَاض بنحو 2.3%.