بعد فرض ضريبة القيمة المضافة.. تعرف على قيمة رصيد كارت الشحن بشركات المحمول الثلاثة

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بعد صدور عدة قرارات حكومية بشأن رفع أسعار عدد من السلع والمنتجات فى مصر، انتشرت بعض الشائعات على العديد من المواقع الإخبارية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي مشيرة إلى زيادة أسعار كروت الشحن، وخاصة بعد إعلان شركات المحمول الثلاثة المتواجدة على الأراضي المصرية إضافة قانون القيمة المضافة.

صرح عدد من المسؤولين من داخل شركات المحمول على عدم فرض أي زيادة على أسعار الكروت بالأسواق مع اتجاه الشركات إلى خفض الرصيد الإضافي من كارت الشحن لمواجهة هذه الزيادة،

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لكي يتم خصم هذه الزيادة من نسب تحصيل الضريبة من فئات الكروت المختلفة، وفقًا لما أقره الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

من جهة اخرى، تم تفعيل زيادة ضريبة القيمة المضافة التي قد أعلنت عنها شركات المحمول بنسبة 1% ليصبح إجمالي القيمة المضافة المقررة على كروت الشحن بواقع 4% بدلا من 3% ، وطبقًا لتصريحات الشركات سوف يتم فرض هذه الضريبة على عملاء الخط والذين يبلغ عددهم حاليًا 9 ملايين.

جدير بالذكر أنه بعد تطبيق عملية خفض عدد الدقائق المجانية الخاصة بكروت الشحن والتي بلعت نسبتها 1% فإن قيمة فئات كروت الشحن بشركات المحمول بعد خصم القيمة المضافة سوف تكون مالأتي: