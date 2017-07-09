تعرف على أسباب توقيف البورصة المصرية اليوم التداول على أسهم 9 شركات

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قامت البورصة المصرية خلال تعاملاتها اليوم الأحد والذي يوافق بداية الاسبوع الثاني من تحريك الاسعار بإصدار قرارها بشأن إيقاف تعاملات أسهم عدد من الشركات لفترة محددة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية منذ قليل، أنها قد أمرت اليوم أثناء تعاملاتها بإيقاف التداول على أسهم 9 شركات متداولة، حيث جاء قرارها بإيقاف تعاملاتهم لمدة نصف ساعة فقط.

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أكدت البورصة المصرية في تصريحاتها أن هذا القرار قد صدر بعد أن تم تجاوز حجم المعاملات بأسهم هذه الشركات نسبة الـ 5% المقررة طبقًا لقانون تعاملاتها خلال جلسة التداول التي انعقدت اليوم الأحد، فى إطار بداية جلسات البورصة الأسبوعية.

وعن الشركات التي اتخذت البورصة المصرية القرار الصارم بشأنها والتي قد أعلنت المصادر عنها وتم إيقاف تداولها خلال تعاملات اليوم، جاءت كالتالي: الشركة العامة لصناعة الورق “راكتا”، شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف “ميراكو”، شركة مصر لصناعة الكيماويات، شركة مصر للألومنيوم، شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، شركة مصر للأسمنت “قنا”، شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة.

جدير بالذكر أن البورصة المصرية قد أصدرت قرار آخر صباح اليوم الأحد في بداية تعاملاتها مع أسهم الشركات بإيقاف التعامل ايضًا لمدة نصف ساعة مع 10 شركات أخرى، حيث جاء القرار الذى صدر من إدارة البورصة المصرية، بإيقاف التداول بشكل مؤقت ولمدة نصف ساعة على أسهم 10 الـ شركات لنفس السبب، حيث تجاوز حد التعامل مع هذه الشركات نسبة الـ5% خلال بداية جلسات الأسبوع الجاري.