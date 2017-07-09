المجلس التصديري للصناعات الكيماوية يشير في تقريره الشهري إلى ارتفاع الصادرات خلال 2017 بنسبة 37%

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صدر تقرير المجلس التصديري للصناعات الكيماوية الشهري يفيد بارتفاع صادرت الصناعات الكيماوية خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2017 بنسبة تصل إلى 37% ليصل الإجمالي إلى 1.7 مليار دولار حيث كان سابقا يمثل 1.2 مليار دولار فقط.

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن أغلب صادرات قطاع الصناعات الكيماوية من منتجات المطاط واللدائن البلاستيك زاد بنسبة 19%، حيث كان يساوي في العام الماضي 2016 حوالي 460 مليون دولار، وفي عام 2017 بلغ حوالي 545.43 مليون دولار، بالإضافة إلى زيادة صادرات المواد المنتجة من الأسمدة لتصل لنحو 67%، حيث كان في عام 2016 تصل إلى 246 مليون دولار، وبلغت العام الحالي 2017 إلى 412 مليون دولار.

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وبلغت صادرات الصناعات الكيماوية العضوية نمو يصل إلى 362% فكانت في عام 2016 إلى حوالي 32 مليون دولار، وهذا العام الجاري 2017 وصلت إلى 151 مليون دولار، بالإضافة إلى زيادة المنتجات الورقية المصرية لتصل إلى حوالي 13% ففي العام الماضي 2016 وصلت إلى 189 مليون دولار، وفي عام 2017 وصل إلى 214 مليون دولار.

كما شهد قطاع صناعة المنظفات المصدرة ارتفاع يصل إلى 74% بنهاية مايو 2017 ليصل إلى 141 مليون دولار، حيث وصل في العام الماضي 2016 في نفس الفترة مسجلاً 81 مليون دولار، وبلغت صناعة الكيماويات غير العضوية المصدرة نمو بنحو 6% فكانت في العام الماضي حوالي 98 مليون دولار، وفي العام الجاري 2017 سجلت 103 مليون دولار.

أما بالنسبة لصناعة البطاريات والخلايا الجافة فقد ارتفعت صادراتها إلى 32% للتسجيل في 2017، أربعة ملايين دولار مقارنة مع العام الماضي 2016 وصلت إلى ثلاثة ملايين دولار، ووصلت صادرات مصر من الفحم الطبيعي والحجري زيادة بنسبة 643% حيث وصلت في العام الماضي 2016 إلى 117 ألف دولار، وفي العام الحالي 2017 وصلت إلى 870 ألف دولار.

أما صادرات المنتجات الزجاجية المصرية بلغ الارتفاع فيها بنحو 5% عن العام الماضي الذي وصلت فيه إلى 61 مليون دولار، وفي العام الحالي 64 مليون دولار، والصناعات الكيماويات المصدرة المتنوعة حقق ارتفاع بسيط جدا وصل إلى 2% ليحقق 47 مليون دولار بالمقارنة مع العام الماضي الذي وصل إلى 46 مليون دولار.