غرفة القاهرة التجارية..تطالب المجتمع الصناعي والتجاري بشكل خاص والمستهلكين بشكل عام ترشيد استهلاك الكهرباء

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طالبت غرفة القاهرة التجارية بترشيد استهلاك الكهرباء بعد زيادة أسعارها المجتمع الصناعي والتجاري بشكل خاص، وكل مستهلكي الكهرباء بصفة عامة، وأوضحت الغرفة أن رفع الدعم عن الكهرباء يأتي في سياق الخطة التي تنتهجها الدولة لرفع الدعم نهائيا في الفترة الجارية، وهذا الأمر ليس بجديد فقد تم الإعلان عن مسبقا.

وأوضح رئيس غرفة القاهرة، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المهندس إبراهيم العربي، أن رفع الدعم عن الكهرباء، أمر تم الإشارة إليه منذ فترة، و وضعت الدولة خطط من أجل تحقيقه في الفترة المقبلة ورفع الدعم نهائية عن الكهرباء، وبشكل أوضح وأكثر صراحة يأتي ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم الدولة بصدده في الفترة الحالية والقادمة والعمل به على حدا سواء ليزول الدعم ويرفع نهائياً، وعلينا جميعا مساعدة الدولة ومساندتها، بالإضافة إلى تقديم المقترحات التي تؤدي إلى تفادي إلى سلبيات من المتوقع أن تحدث خلال التخطيط الاقتصادي الجديد للحكومة.

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وأشار المهندس إبراهيم العربي، أن ترشيد الاستهلاك في كل المجالات، وخصوصا في ترشيد استهلاك الكهرباء وخصوصا في المحلات لا تبالغ في الإضاءة بالإضافة إلى استخدام الإضاءات الموفرة للطاقة الكهربائية.

وأوضح المهندس إبراهيم العربي، أن من الخطوات الجادة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربية، هو تحديد مواعيد لإغلاق المحلات التجارية فمثلا تغلق كل المحلات التجارية المختلفة في كل الجمهورية في الساعة الثانية عشر مساء ويستثنى من ذلك القطاعات التي تمثل أهمية بالنسبة لحياة المواطنين مثل الصيدليات على سبيل المثال، ويتم التنسيق والتشاور على فتح عدد منها، وليست كلها في نفس المنطقة، ليؤدي ذلك إلى توفير الخدمات الأساسية اللازمة للمواطنين، ويتم تبادل الإغلاق فيهما بينهم لتحقيق العدالة فيما بينهم في العملية التجارية.

وأشار المهندس إبراهيم العربي أن التنمية الاقتصادية التي نطمح إليها في حاجة إلى تكاتف والتعاون وتوحيد الجهود فيما بيننا، وأن يقوم كل منا بما يجب عليه، ليؤدي ذلك في النهاية إلى مصلحة وطننا مصر، لذلك خطط التنمية الاقتصادية الحالية التي تقوم بها الدولة لابد أن يشارك فيها المجتمع المصري بأكمله بكل فئاته.