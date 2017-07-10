البنك المركزي يطرح اليوم سندات خزانة جديدة طويلة الأجل

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أعلن البنك المركزي، أنه من المقرر أن يتم طرح اليوم الإثنين، عدد جديد من سندات خزانة بالأسواق المصرية، حيث يقدم سندات خزانة طويلة الأجل، وقد بلغت قيمة أذون الخزانة التي قرر المركزي أن يتم طرحها اليوم حوالي 1.7 مليار جنيه.

يقوم البنك المركزي في الفترة الحالية بطرح عدد من الأدوات المعروفة نيابة عن وزارة المالية من أجل سد العجز في الموازنة المالية العامة للدولة.

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من جهة أخرى، قد أعلن البنك المركزي في تصريحاته الأخيرة، أنه قج قرر أن يتم اليوم الإثنين طرح سندات خزانة بالأسواق على مرحلتين، حيث أنه تبلغ قيمة الطرح الأول من سندات الخزانة على نحو مليار جنيه على أن يكون لأجل لمدة 3 سنوات، بينما أعلن البنك المركزي أنه قد قرر أن يبلغ إجمالي قيمة الطرح الثاني من سندات الخزانة نحو 750 مليون جنيه على أن تكون لأجل لمدة 7 سنوات.

جدير بالذكر، أنه من المتوقع طبقًا لتصريحات البنك المركزي أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري طبقًا لما ورد بالحسابات إلى 240 مليار جنيه مصر، ويسعى حاليا البنك المركزي إلى تمويل هذا العجز في الموازنة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة جديدة بفترات مختلفة، كما يعمل على استخدام أدوات الدين الحكومية، ويقوم البنك المركزي بهذا الدور نيابة عن وزارة المالية، كما يتم استخدام مساعدات ومنح الدول العربية الأخرى لسد هذا العجز بالإضافة إلى القروض الدولية,