تعرف على السبب وراء استقرار معدلات التضخم رغم ارتفاع الأسعار

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شهد معدل التضخم السنوى استقرار عند مستوى 30.9%، هذا بالنسبة للمعدل الذي وصل إليه التضخم في العام الماضي، هذا وفقا لما تم إعلانه من قبل جهاز التعبئة والإحصاء، الجدير بالذكر أن جهاز التعبئة والإحصاء قد أكد وجود تراجع في المعدل الشهري للتضخم حيث بلغ المعدل في مايو الماضي نحو 1.6% في حين أن المعدل في يوليو قد وصل إلى 0.8%.

و وفقا للكثير من التوقعات التي ظهرت بعد المرحلة الجديدة التي انتقل إليها اقتصاد البلاد بعد قرارات الحكومة الأخيرة، فكان من المفترض أن تسجل معدلات التضخم تقدم قياسي، إلا أن معدلات التضخم لم ترتفع وظلت مستقرة عند نفس المستوى.

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يتم تعيين معدل التضخم بالنسبة للبلاد بمعدل الارتفاع العام في أسعار السلع والمنتجات في السوق، وعندما ترتفع معدلات التضخم في البلاد يعني أن هناك ارتفاع في أسعار السلع والتي سببت تراجع في القيمة الشرائية للمنتجات في السوق، أي أن الأسرة التي كانت تشتري أغَراضها بقيمة 100 جنيه على سبيل المثال و لم تعد قادرة على شراء حاجتها بنفس المبلغ يعني هذا أن هناك ارتفاع في معدل التضخم.

و مع الإجراءات التي أعلنتها الحكومة خلال الشهر الحالي والتي تسببت في ارتفاع الأسعار مثل أسعار الوقود التي ارتفعت في 26 يونيو والتي جاءت بعدها ارتفاع ضريبة القيمة المضافة وبلغت نسبة ارتفاعها 1%، و بعدها جاءت الارتفاعات التي أقرتها الحكومة على أسعار الكهرباء والماء، إلا أنه بالرغم من هذا فإن أثر هذه الارتفاعات لم يلاحظ على معدلات التضخم ولكن من المقرر أن يلاحظ عند حِسابة معدل التضخم بعد انتهاء شهر يوليو والذي يتم الإعلان عنه في العاشر من أغسطس.

وخلال النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، شهدت الكثير من السلع الزراعية تراجع في قيمتها، و قد جاء هذا نتيجة الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها درجات الحرارة في البلاد والتي تسببت في إجبار الكثير من التجار على بيع منتجاتهم بأسعار أقل بكثير من تكلفتها، واستمر هذا حتى الوقت الحالي.

كل ذلك هو السبب وراء الاستقرار الذي يشهده معدلات التضخم في الوقت الحالي، إلا أن هذا الاستقرار المؤقت لا يعني أن معدلات التضخم مستقرة بالفعل.