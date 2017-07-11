تعرف علي توصيات فاروس للأبحاث وأبرز الأسهم المتوقع صعودها بالبورصة

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توقعت شركة فاروس للأبحاث، أن يشهد القطاع المصرفي بالبورصة انتعاشة خلال الفترة القليلة القادمة، بسبب الاستفادة من نسب العائدات المرتفعة علي استثمارات الخزانة، ومن المتوقع أن تشهد انتعاشة في مجال الإقراض والعمل علي جني ثمار التحول الاقتصادي، وقد أوصت شركة فاروس بشراء الأسهم الخاصة بالبنك الأهلي القطري وسعرها 49 جنيهاً وبنك التعمير والإسكان والتعمير بسعر 59 ، بنك البركة بسعر 16.5، بالإضافة إلى البنك المصري لتنمية الصادرات بسعر 18 جنيهاً، وقد أضافت الشركة أن أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية في ازدياد واشتعال من الأسبوع الماضي وتواجه أغلب القطاعات موجة من التفاؤل عد تعزيز سعر صرف الجنيه التوصية بشراء أسهم شركة الشرقية للدخان بسعر 390 جنيها ، جهينة للصناعات الغذائية بسعر 9 جنيهات، الصناعات الغذائية العربية بسعر 10 جنيهات، القاهرة للدواجن بسعر 9 جنيهات، الدلتا للسكر بسعر 28 جنيه.

وقد أوصت شركة فاروس، بشراء أسهم شركة مطاحن مصر الوسطي بسعر 62 جنيها، و مطاحن مصر العليا بسعر 165 جنيها العامة للصوامع والتخزين بسهر 45 جنيهاً بسبب اقترابها من القيمة العادلة، أما بالنسبة للأسهم المرشحة للبيع من بنك الاستثمار القومي فهي تشهد انتعاشة ملحوظة بالإضافة إلى الأسهم التي تستحق علاوة و توصية بالشراء وأبرزها شركة الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المصرية لخدمات النقل، الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية، القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية، العربية للأدوية، سيدي كرير للبتروكيماويات، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات الشرقية للدخان، بنك أبو ظبي الوطني.

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ويذكر أن الأسهم التي تشهد تحركات لكن تحت التقييم، مدينة الإنتاج الإعلامي، القناة للتوكيلات الملاحية،النيل للادوية والصناعات الكيماوية، أبو قير للأسمدة، مصر للألومنيوم، النيل لحليج الأقطان، مصر لصناعة الكيماويات، القومية للأسمنت، العامة لصناعة الورق، العامة لمنتجات الخزف والصيني، بالإضافة إلى ثقة السوق في بعض الشركات وأبرزها المهندس للتأمين و الدلتا للتأمين شركتين في قطاع صاحب نسبة اختراق ضعيفة ومن المتوقع أن يشهد معدل اختراق مرتفع ويحقق سهم العربية لحليج الأقطان استفادة بعد تعويم الجنيه.

اما في قطاع الأسمنت فقد شهد سهم الأسمنت تصحيح توصية بالاحتفاظ فشهد سهم مصر بني سويف للأسمنت ارتفاع طفيف فقد بلغ 9 جنيها أما العربية للأسمنت فقد شهد بعض الضعف ولكن هناك توصية بالشراء وقد وصل إلى مستوى 8 جنيهات ويعتبر هذا أقل مستوى قد سله منذ مارس 2017.

الجدير بالذكر فقد تراجعت أسهم شركات العقارات والشركات السياحية في حركة تصحيحية طبيعية وتأتي هذه الحركة كرد فعل علي رفع سعر الفائدة ونبقي علي التوصية بالاحتفاظ بسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر 15 جنيها، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار بسعر 23 جنيها.