حسن محمدي: زيادة تكلفة صناعة جوال الدقيق الـ100 كيلو جرام إلى 180 جنيه مقابل 123 سابقاً

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أعلن رئيس شعبة المخابر باتحاد الصناعات المصرية حسن محمدي أن اجتماع الشعبة العامة للمخابز مع وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي اليوم أدى إلى تعديل في تكلفة صناعة جوال الدقيق إلى خبز.

وأضاف حسن محمدي أنه تم زيادة التكلفة التي يحتاجها جوال الدقيق الذي يبلغ وزنه 100 كيلو جرام، لينتج حوالي 1250 رغيف خبز، لتصبح تكلفته 180 جنيه مصري، حيث كان في السابق 123 جنيه مصري.

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وأعلن حسن محمدي أنه في مقابل زيادة تكلفة سعر صناعة جوال الدقيق سيتم حصول أصحاب المخابز على السولار بالسعر الحر الذي يصل إلى مستوى 3.65 جنيه مصري للتر الواحد، مقابل ما كانوا يحصلون عليه من سعر مدعم للسولار 1.80 جنيه مصري للتر في الوقت السابق.

وأعلن حسن محمدي أنه تم العمل بهذه الزيادة في التكلفة الصناعية جوال الدقيق لأصحاب المخابز وفق ما تم الاتفاق عليه مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ويحصل كل صاحب مخبز على تكلفة إنتاجية لكل جوال دقيق إلى نسبة 9.8%، حيث كان في السابق يحصل على نسبة 4.8% سابقا.

وأكد حسن محمدي أن هذه التعديلات الجديدة في سعر التكلفة الإنتاجية جوال الدقيق تشير إلى الحركة الإيجابية لصالح المواطن في المقام الأول، ثم أصحاب المخابز، ومشيدا بالدور الإيجابي الذي تلعبه المخابز في العمل على توفير الأمن الغذائي للمواطنين المصريين.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قد عقد اجتماع مع الشعبة العامة للمخابز في يوم الأحد وحضره كل من رئيس الشعبة العامة للمخابز عبد الله غراب، ونائب رئيس الشعبة عطية حماد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، بالإضافة إلى ممثلين من أصحاب المخابز في محافظات مصر المختلفة ليتم الاتفاق على تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم البلدي.