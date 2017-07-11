البنك العربي يفتتح فرع جديد فى مول مصر بالقاهرة

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قام البنك العربى مؤخراً بالإعلان عن افتتاح فرعاً جديداً من فروع البنك في إطار خطة البنك للتوسع في جميع محافظات مصر، حيث افتتح البنك الفرع الجديد فى مول مصر، والذي يقع على طريق الواحات، وتحديدًا في منطقة 6 أكتوبر، ليصبح الآن إجمالي فروع البنك العربى فى مصر حوالي 42 فرعاً تم افتتاحها على عدد من المراحل في جميع محافظات مصر.

ورد في تصريحات السيد مدير منطقة وفروع البنك العربى فى جمهورية مصر العربية عن الهدف من وراء افتتاح فرع جديد للبنك قائلاً: ” يأتي افتتاح الفرع الجديد فى إطار استراتيجية البنك العربي الهادفة إلى تعزيز انتشاره محلياً والتزامه بأن يكون دائماً الخيار الأمثل والأقرب إلى عملائه”.

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حيث أكمل في تصريحاته عن هذا الانتشار الجغرافى قائلاً بأنه: “أحد القنوات المتعددة للتواصل مع عملائنا، والتي تشمل أيضاً شبكة صرافاتها الآلية والخدمة المصرفية عبر الإنترنت “عربى أون لاين”، بالإضافة إلى انتشار البنك عن طريق استخدام تطبيق عربى موبايل.

وأضاف مدير منطقة وفروع البنك العربى فى مصر في تصريحاته الصحفية: ” يكرّس البنك العربى صدارته وتميزه فى السوق المحليّة والإقليميّة من خلال تقديم أفضل الخدمات والمنتجات وأكثرها تطوراً وابتكاراً وفق أرقى المعايير العالمية”، وعن الجوانب الذي يحرص عليها البنك قال: “يحرص على توفير تجربة مصرفيّة فريدة و مميزة لعملائه تلبى احتياجات أعمالهم المتنامية وتضمن خدمتهم على أعلى مستوى ممكن من الجودة والتميز”.