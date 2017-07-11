بنك الإسكندرية يرفع سعر الفائدة على بعض شهادات الإدخار

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كشف بنك الإسكندرية والذي يعد أحد البنوك المصرية الهامة مؤخرًا، عن قراره الصادر بشأن رفع سعر الفائدة على عدد من شهادة الادخار امتثالًا لقرار البنك المركزي الأخير، حيث ورد في إعلان البنك أنه قد تقرر أن يتم رفع سعر الفائدة المحدد على شهادة الادخار “برايم اليكس جولد”، كما تحدد أن تكون هذه الزيادة بمقدار 2% من نسبته لتصبح حاليًا قيمة سعر الفائدة على تلك الشهادة بواقع 18.75%.

جاء في إعلان بنك الإسكندرية أن الزيادة الجديدة في سعر الفائدة سوف يتم تطبيقها على الشهادة ذات العائد الشهري، حيث أصبحت أسعار الفائدة حاليا 18.75% بدلا من 16.75%، كما ارتفع سعر الفائدة على العائد الربع سنوي لتصل إلى 19% بدلا من قيمتها السابقة والتي وصلت إلى 17%.

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خرجت بعض التصريحات من السادة مديرو فروع بنك الإسكندرية مؤخرًا، مشيرة إلى أنهم قد تلقوا في الفترة الاخيرة تعليمات خاصة صادرة من قبل إدارة بنك الإسكندرية الرئيسي مقررة أن يتم تطبيق الزيادات الجديدة المقررة على شهادات الإدخار.

ورد أنه قد تم تنفيذ قرار رفع أسعار الفائدة على شهادة الادخار “برايم اليكس جولد” بشكل رسمي في فروع البنك حاليا حيث تم تطبيق هذه الزيادة على كلاً من العملاء القائمين والجدد.

من جهة أخرى، قد صرح البنك المركزي في وقت سابق أنه قد قرر ان يتم رفع سعر الفائدة بمقدار 2% ، حيث جاء قراره بعد الانتهاء من اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي أقيم يوم الخميس الماضى، وسوف يتم تطبيق القرار على كلاً من شهادات الايداع والاقراض فى خطوة جديدة لم يكن يتوقعها معظم خبراء الإقتصاد.