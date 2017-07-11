رئيس شعبة الثروة الداجنة يناشد “علي المصيلحي” لوضع تسعيرة إجبارية لضبط أسعار الدواجن

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صرح رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية الدكتور: عبد العزيز السيد، أن سعر الدواجن البيضاء للكيلو جرام وصل في معاملات اليوم الموافق الثلاثاء حوالي 22.50 جنيه للكيلو داخل المزارع على الرغم من ذلك فإنها تباع للمستهلك في الأسواق التجارية بحوالي 26 جنيها للكيلو جرام، وتباع كرتونة البيض للمستهلك بحوالي 32 جنيه، على الرغم من أنها سجلت اليوم حوالي 28 جنيه فقط للكرتونه.

وطالب الدكتور: عبد العزيز السيد من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور، علي المصيلحي، أن يتم اعتبار الأسعار التي تصدر من غرفة القاهرة التجارية أسعار تسعيرة إجبارية ليتم ضبط الأسواق التجارية ومنع تجاوز واستغلال التجار للمستهلك في هذه الأسواق.

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وطالب عبد العزيز السيد الجهات التي تعمل في مجال الرقابة على الأسواق، ومنها مباحث التموين ناشدها للعمل على مراقبة الأسواق التجارية، ومكافحة جشع واستغلال التجار للمستهلك المصري، والحزم معهم باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة و الرادعة لضبط الأسواق، بالإضافة إلى ضبط الخارجين عن القانون، ومنع أي تجاوز.

وأشار الدكتور عبد العزيز السيد أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن تستقر أسعار الدواجن وعدم المبالغة في الأسعار التي وصلت إلى حد الجنون في الفترة السابقة، وتستمر هذه الفترة حتى عيد الأضحى، وذلك لعدم أقبال المستهلكين على الطيور واللحوم في الفترة بين العيدين بعد عيد الفطر، وقبل إقبال عيد الأضحى.

وأضاف عبد العزيز السيد في تعليقه على القرارات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا أن ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات لن يكن له تأثير يذكر على أسعار الدواجن في الوقت الراهن، وأشار أنه من المتوقع ارتفاع تكاليف إنتاج الدواجن في فصل الشتاء، بسبب استخدام الوقود والمحروقات لتدفئة مزارع الدواجن، بالإضافة إلى عدم توفر الوقود بكثر في فترة فصل الشتاء.

وكما أضاف عبد العزيز السيد أن رفع أسعار الكهرباء سيؤثر على أسعار الدواجن لأن العنبر الواحد للدواجن يحتاج إلى حوالي اثنى عشر لمبة الإنارة على مدار الأربعة والعشرين ساعة وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع سعر الإنتاج وبالتالي يؤثر على سعر الدواجن للمستهلك في النهاية نظرا لزيادة سعر التكلفة.