البنك العربي الإفريقي يحصل على لقب أفضل بنك استثماري في مصر

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فاز البنك العربي الإفريقي الدولي بلقب أفضل بنك استثماري في مصر عن العام الماضي 2016، ومنحته اللقب مؤسسة ” جلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيو”، ليسجل البنك العربي الإفريقي الدولي حصوله على لقب أفضل بنك استثماري بمصر للسنة الرابعة على التوالي لتقديم خدمات التمويل للشركات، بالإضافة إلى تقديمه للخدمات متميزة وجديدة في مجال عمل البنوك الاستثمارية بالقاهرة.

ويعد البنك العربي الإفريقي الدولي هو البنك التجاري الوحيد في مصر الذي يعمل في مجال البنوك الاستثمارية بخبرة تصل إلى خمسين عاما في مجال تمويل الشركات والبنوك الاستثمارية.

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ويرجع تميز البنك العربي الإفريقي الدولي في تمويل قطاع الشركات بالإضافة إلى المستثمرين لتصاعد النشاط الإقليمي مع وجود مجموعة استثمارية كبيرة ومتكاملة، مما يساعد البنك على تقديم قاعدة متكاملة من خدمات تمويل واستشارات مالية للمستثمرين والشركات.

وأعلنت ناشرة في مؤسسة جلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيو ، تدعى”واندا ريتش” في تصريح لها قائلة: “يركز البنك العربي الإفريقي الدولي على تلبية كل احتياجات العملاء عن طريق تقديم أفضل الحلول والاستشارات المالية الرائدة”، ويعد الحضور الإقليمي للبنك العربي الافريقي الدولي، وأداءه السوقي المتميز القائم على الخبرة في مجاله الاستثماري والعمل بجد من أجل تميزه من أهم الأسباب التي أدت إلى انفراد البنك العربي الإفريقي الدولي وحصوله على لقب أفضل بنك استثماري لعام 2016.

وأضافت “واندا ريتش” في قولها: “نحن سعداء بأن يتم تقديم هذه الجوائز للبنك العربي الإفريقي الدولي، ونأمل في المزيد من الإنجازات خلال السنوات المقبلة”.

ومن جانبه صرح الرئيس التنفيذي للبنك العربي الافريقي الدولي حسن عبد الله، بأن الفرع الخارجية للبنك هي أهم عوامل نجاح البنك لحصوله على مكانة متميزة بل ورائدة في خدمة عملاء دول الخليج العربي عموما، وجذبهم إلى الاستثمار في السوق المصرية، وتعتمد رؤية البنك العربي الإفريقي الدولي منذ عقود سابقة على أن تكون بوابة الاستثمارات لمصر من دول الخليج العربي.

ولا يقتصر دور البنك العربي الإفريقي الدولي على كونه بنك استثماري أو يقوم بتمويل الشركات فقط بل يقدم الاستشارات المالية في كل المجالات سواء عمليات الدمج والاستحواذ بالإضافة إلى طروحات رؤوس الأموال، ودراسات الجدوى والتقييم، وخدمات وكيل التمويل، وضمان تغطية الطروحات، وترتيب القروض المشتركة لأكبر المشروعات الاستثمارات في مصر، ووكيل الضمان.