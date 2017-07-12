الشرقية للدخان: زيادة جديدة تشهدها أسعار 3 أنواع من السجائر

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أوضح رئيس الشركة الشرقية للدخان، “محمد عثمان هارون”، من خلال إحدى البرنامج الحوارية، الذى يذاع على القنوات الفضائية، يوم الثلاثاء، عن تعرض ثلاث أنواع من السجائر إلى زيادة جديدة في أسعارها.

ذكر ، “محمد عثمان هارون”، رئيس الشركة الشرقية للدخان، للبرنامج التليفزيوني، عن زيادة أسعار سجائر “كوين سوفت” من سعر 12 إلى سعر 12.50 جنيه.

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كما تم رفع أسعار سجائر “كينج سايز” من سعر 10.50 جنيه إلى سعر 11.50 جنيه، وارتفعت أيضا أسعار سجائر “سوبر” من سعر 12.75 إلى سعر 15 جنيها.

أشار “محمد عثمان هارون”، رئيس الشركة، إلى أنه سوق يتم العمل بهذه الزيادة فى الأسعار الزيادة الجديدة في أنواع السجائر” كينج سايز، سوبر، كوين سوفت”، ابتداء من اليوم الأربعاء.

أخطرت وزارة المالية قد الشركة الشرقية للدخان، بأنها تسعى للحصول على مبلغ 52 مليار جنيه من السجائر فى الموازنة المالية لعام 2017/ 2018 من أجل المساعدة الفعالة لسد فجوة العجز التى تسببت فيها الزيادات الكبيرة فى حجم المصروفات.

كما بلغ حجم الزيادة فى القيم المستهدف أن تورد من قبل شركة الشرقية للدخان إلى الخزانة العامة إلى نسبة 10٪ حيث كانت قيم المبالغ التى قد تم توريدها من قبل الشركة الشرقية للدخان للموازنة العامة للعام 2016/ 2017 قد وصلت إلى حوالى 42 مليار جنيه.

إن الحكومة تسعى لرفع حصتها من الضريبة عن طريق السجائر، نظرا لنسبة الضريبة المأخوذة من علبة السجائر التي تبلغ 75% من ثمن العلبة، في حين أن نسبة 25% فقط توزع كأرباح الشركات وتكاليف إنتاج والموزعين والتجار.